Власти Египта обвиняют Братьев-мусульман в распространении коронавируса

Министр по делам религии Египта был осмеян после того, как он заявил, что «Братья-мусульмане»* стремятся распространить коронавирус среди военнослужащих, полиции, судебных органов и средств массовой информации.

В официальном заявлении, опубликованном в среду на сайте министерства, Мухаммад Мухтар Джума назвал Братьев-мусульман «психически нездоровыми» и «угрозой для всего мира».

Он добавил, что «криминальные элементы» внутри группы стремились распространить COVID-19 среди представителей государства и широкой общественности.

«Некоторым членам группы, зараженным коронавирусом, было приказано распространять его среди армии, полиции, судебных органов, средств массовой информации и других невинных членов сообщества», - сказал он.

Изначально Джума выступил с подобными замечаниями в парламенте, где его поддержали другие депутаты.

Естественно, обвинения Мухтара вызвали широкую негативную реакцию среди египтян, которые обвинили правящий режим в том, что он привычно валит все проблемы страны на Братьев-мусульман.

Критики шутят, что Братья-мусульмане теперь оказываются виновны во всем: от повышения цен на продукты питания до проблем с канализацией и поражения национальной сборной по футболу.

Тем не менее, у обвинения действительно есть реальное основание — видео, на котором изгнанный член Братьев-мусульман, Бахгат Али, призывает любого, у кого есть симптомы гриппа, пожать руку сотрудникам сил безопасности, работникам судебных органов и средств массовой информации, чтобы заставить правительство публично признать истинные масштабы болезни в стране.

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