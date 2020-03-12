Коронавирус и мусульмане: это серьезно

Новости, связанные с коронавирусом, уже давно стали будничными и регулярными в новостном потоке "Голоса Ислама". Данные о пораженных им в тех или иных странах, о запретах на въезд из них или в них, отмене коллективных и пятничных молитв в мечетях тех или иных стран, временном запрете Умры и посещения Каабы и т.д., и т.п.

Однако часть мусульман в тех странах, где пока нет эпидемии или, точнее, где думают, что ее нет, воспринимают эти новости как не касающиеся их лично. Есть и такие, которые любят посмеяться над паникой, заявить о том, что коронавирус это тот же грипп или порассуждать о том, что все равно все предопределено Аллахом, а поэтому нужно продолжать жить, как жили до этого.

Честно говоря, для подобного поведения сегодня, когда уже доступна информация о происходящем в очагах пандемии, а также рассчеты и прогнозы их распространения, есть только одна характеристика - "слабоумие и отвага".

Рассуждающим таким образом или сомневающимся о том, что происходит, мы советуем внимательно прочитать эту статью, переведенную уже и на русский, где все это разложено по полочкам:

https://habr.com/ru/post/491974/?fbclid=IwAR2tckP9N9s42Vjw6QM6R9omxqDMQGmxvKj8pNF6V-_niSqM-pFRKN_Mwx0

От себя хотим дать несколько советов нашим читателям вообще и мусульманам в частности:

1) При нынешних темпах распространения пандемии, вопрос не в том, придет она в ваше место или нет, а в том, когда и в какой форме она к вам придет - в форме проблемы, которую можно будет взять под контроль или в форме бедствия, которое накроет вашу местность. И это будет зависеть как от эффективности мер, принимаемых правительством, так и от поведения всех людей, то есть и вас и ваших знакомых.

2) Чтобы снизить шансы распространения пандемии в вашей местности и увеличить шансы сохранения ситуации под контролем паника не нужна, но нужна осторожность и ответственность. Не проявляя их, вы можете внести свой вклад в поражение вирусом тысяч людей, включая вас и ваших близких, что в итоге выльется в стремительный рост числа умерших от него, а также коллапс системы здравоохранения и всего жизнеобеспечения. Проявляя их на своем уровне и уровне своей семьи и коллектива друзей, знакомых, коллег и т.п. вы вносите свой вклад в предотвращение этого катастрофического сценария.

3) Карантин или иначе говоря изоляция - главное оружие в борьбе с пандемией.

В наиболее жесткой форме оно применяется тогда, когда человек уже поражен вирусом. В таких случаях подобные люди уже не могут выходить из помещения, будь то жилище или палата больницы, куда их помещают при наличии такой необходимости и возможности. Само собой люди помещаются в карантин с членами их семей, а в некоторых случаях блокируют целые жилые дома, если в них есть квартиры и жильцы с вирусом.

Если вы не поражены вирусом, не поражены ваши близкие и вы живете в доме, в котором нет пораженных, ваш карантин заключается в том, чтобы в этот период, пока опасность не миновала, а только увеличивается, максимально ограничить посещение мест скоплений людей и контакты с людьми из групп риска (контактирующих с большим количеством людей, с симптомами простуды и т.п.). Старайтесь также выбирать для этого места и времена, когда людей в них находится как можно меньше.

4) Дистанция - если вы вынуждены посещать места массового скопления (магазины, лечебные учреждения, рабочие места и т.п.), стремитесь соблюдать физическую дистанцию (оптимально 2 метра) с другими людьми и избегать с ними физических контактов вроде рукопожатий, обниманий и т.п. Контактировать с поручнями, дверными ручками и иными поверхностями, соприкасающимися с людьми, желательно через перчатки или используя для этого одноразовые салфетки, пакеты и т.п.

5) Дезинфекция - как можно чаще мойте руки с мылом, а при отсутствии такой возможности, старайтесь раздобыть антисептики и использовать для этого их. В особенности дезинфекция нужна после возвращения из мест скопления людей или контактов с людьми и поверхностями.

6) Пейте теплые жидкости как можно чаще - они убивают вирус на ранних стадиях их попадания в кишечник. Но, конечно, пейте из своей или одноразовой посуды, избегайте питья и еды из общей посуды.

7) При обнаружении у себя или близких симптомов заражения (температуры свыше 38 при сухом кашле), не бойтесь сообщать об этом в горячие линии по месту вашего жительства. Чем быстрее вы обратитесь к врачу, даже при обнаружении у вас коронавируса, тем больше у вас шансов, что он не дойдет до тяжелой стадии. И чем больше в стране или местности будет выявлено зараженных, тем эффективнее будет борьба с эпидемией.

Теперь что касается мусульман. Все сказанное об избежании мест скоплений людей в полной мере относится и к религиозным мероприятиям: коллективным молитвам, урокам и т.д. Во многих странах решения о закрытии мечетей приняты правительствами, король Саудовской Аравии приостановил Умру и если ситуация радикально не улучшится, с высокой вероятностью в этом году будет либо отменен, либо резко ограничен по числу участников Хадж. Во многих немусульманских странах, где принудительные ограничения еще не введены правительствами, такие решения принимают исламские организации.

К сожалению, однако, находятся люди, которые проявляют преступную беспечность в этом вопросе. Как образец вопиющего поведения в такой ситуации можно рассматривать решение Греческой Православной Церкви продолжить проводить причастия из общей чаши и с одной ложки, так как с них де нельзя заразиться, проведение разных крестных ходов против коронавирусов и т.п. Однако от них недалеко ушли и некоторые мусульмане, которые продолжают настаивать на проведении коллективных собраний и даже продолжают обмениваться во время встреч рукопожатиями и т.д.

При этом в исламском праве существуют инструкции о том, что обязанность коллективной молитвы с человека спадает, если она сопряжена с угрозой, и в истории известны случаи, когда на протяжении длительных периодов из ряда мусульманских стран люди по решению местных ученых не отправлялись в хадж из-за небезопасности транспортного сообщения с ними.

Скажем больше - одно из редких преимуществ нахождения мусульман в немусульманских обществах заключается в том, что если ваш местный имам демонстрирует неадекватность в оценке ситуации и рисков, вы не обязаны ему подчиняться. Поэтому, если вы видите, что можете нанести вред не только себе и своей семье, но и окружающим, совершайте индивидуальное поклонение вместо коллективного, утрачивающего обязательность в такие моменты вплоть до нормализации ситуации согласно оценке медицинских экспертов, чтобы ни говорил ваш имам.

Что же касается продолжения общения мусульман, хвала Аллаху, в эпоху социальных сетей это не составляет проблемы - и проповеди с наставлениями, и уроки могут проводиться дистанционно, уже не говоря о непрекращающихся обсуждениях тех или иных тем, которые можно и нужно сделать более осмысленными в условиях отсутствия возможностей встречаться лично.

От вас намерение и усилия, а результат - от Аллаха.