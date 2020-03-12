В Сирии в ДТП погиб российский солдат

В Сирии 11 марта в автомобильной катастрофе погиб российский военнослужащий-контрактник. Об этом первоначально сообщил телеграм-канал Directorate 4, а затем подтвердило Министерстве обороны России.

По данным МО РФ, инцидент произошел на автомобильной трассе в районе Тартуса. Грузовой автомобиль "Урал", приписанный к российской авиабазе Хмеймим, съехал в кювет, столкнувшись с придорожной постройкой. Погиб россиянин, находившийся в кабине грузовика.

Телеграм-канал утверждает, что кроме россиянина в ДТП погибли еще два человека, семеро ранены.