Муртазали Гасангусенову запретили проводить пикет из-за приезда полпреда Путина

Отец убитых братьев Гасангусеновых планировал в очередной раз выйти на центральную площадь Махачкалы с одиночным пикетом, но его в этот раз не пустила полиция.

"Нельзя сказать, что полиция в грубой форме запретила акцию. Они корректно объяснили, что не могут разрешить акцию на площади из-за визита полпреда президента России в СКФО Юрия Чайки", - передают "Кавказ.Реалии" слова официального представителя семьи Гасангусеновых Джамбулата Гасанова.

По его словам, после того как запретили вход на площадь, Муртазали Гасангусенов попытался провести акцию на перекрестке улиц Дахадаева и Гамзатова, которые примыкают к площади.

"На перекрестке нас окружили полицейские. Они снова уговаривали Муртазали не проводить акцию в этом месте сегодня. В итоге сегодня так пикет и не прошел", - рассказал Гасанов.

Напомним, что серию пикетов Гасангусенов намерен проводить до митинга, который запланирован 21 марта. На митинге он хочет снова потребовать эффективно расследовать преступление.

Наби и Гасангусен Гасангусеновы были убиты во время спецоперации в августе 2016 года близ села Гоор-Хиндах Шамильского района. Полиция попыталась выдать их за боевиков, но родителям удалось через суд добиться их реабилитации.