Почему Google удалил официальное иранское приложение для борьбы с коронавирусом?

Иран пострадал вероятно сильнее, чем большинство стран, столкнувшихся со вспышками коронавируса.

На сегодняшний день Иран занимает третье место среди стран с зарегистрированными случаями и третье по количеству умерших.

Правительство Ирана приняло решительные меры, чтобы остановить распространение коронавируса, от закрытия школ до дезинфекции мечетей и отмены культурных мероприятий. Оно также выпустил приложение для Android, предназначенное для помощи людям в самодиагностике, чтобы не идти в больницу. На сегодняшний день приложение AC19 скачали и установили миллионы иранцев.

Но это приложение недавно было удалено из Google Play Store, сообщает ZDNet.

Почему?

Согласно отчету, из-за «вводящих в заблуждение утверждений» о том, что «оно может обнаруживать инфекции COVID-19, что невозможно с помощью приложения».

Приложение, которое все еще доступно в интернете, изначально столкнулось с опасениями, что иранское правительство использует его как средство для слежки за людьми. Но исследователь вредоносных программ Лукас Стефанко изучил приложение и не нашел ничего, что указывало бы на то, что оно шпионит за людьми больше, чем любое другое обычное приложение.

"Приложение не является вредоносным трояном или шпионским ПО", - сказал он. "Хотя оно запрашивает разрешения", говорит Стефанко, "они не выходят за рамки того, что вы даете другим приложениям, следящим за вашим здоровьем".

Опасения возникли, когда был объявлен создатель приложения: Smart Land Strategy, группа, создававшая предыдущие приложения, которые обвиняли в том, что они содержали шпионское ПО - приложения, которые, как сообщалось, были созданы для иранского правительства. Например, эта компания ранее создала два клона Telegram, названные Gold Telegram и HotGram. Оба приложения были удалены из Play Store по обвинению в тайном сборе пользовательских данных, а в отчетах утверждалось, что приложения были разработаны по указанию иранских спецслужб.

Ответ скорее всего более прост, чем предполагает отчет ZDNet: учетные записи разработчиков из Ирана не допускаются в Google Play. Его страница «Поддерживаемые местоположения для регистрации разработчиков и продавцов», в частности, просто исключает Иран, которого нет среди регионов для разработчиков приложений.