Последний османский правитель Медины не дает покоя саудовским соцсетям

Новые доказательства того, что последний османский правитель Медины стремился якобы осквернить могилу Пророка Мухаммада (мир ему), вызвали бурю негодования среди пользователей саудовских социальных сетей, многие из которых считают это характерным свидетельством предполагаемой турецкой враждебности по отношению к святым городам королевства.

Фахреттин-паша (Тюркан), командовавший османской армией в Медине с 1916 по 1919 годы, сдерживал многочисленные попытки арабов захватить город.

Во время осады города паша отправил религиозные артефакты и рукописи в Стамбул. Хотя большинство из них были позже возвращены в Медину, некоторые до сих пор остаются во дворце Топкапы в Стамбуле.

В новом документе, включающем французскую дипломатическую переписку начала 20-го века, утверждается, что губернатор планировал эксгумацию могилы Пророка Мухаммада (мир ему), чтобы убедиться, что в нем действительно находится тело пророка.

Некоторые пользователи соцсетей напомнили, что единственным человеком, который хотел сделать это до Фахреттина-паши был Афонсо де Альбукерке, португальский христианский завоеватель XVI века. Он пытался занять Медину, чтобы получить потенциальную разменную монету для вытеснения империи мамлюков из Палестины и Иерусалима.

Арабский хэштег #desecration_of_the_prophets_grave («осквернение могилы Пророка») появился в более чем 7500 публикаций в Twitter и Facebook, а пользователи из Саудовской Аравии единогласно осуждают исторический акт «турецкого» богохульства. Некоторые пользователи утверждали, что настоящим намерением паши было перевезти тело Пророка из Медины в Константинополь.

Между тем некоторые пользователи еще и проводят параллели между деятельностью паши и очевидной современной поддержкой Эрдоганом «повстанческой деятельности против арабских государств».

Другие считают, что это открытие подтверждает турецкую традицию «преступного умысла», которая сегодня распространяется на воровство «нефти и территории».

«Турки - это нация воров. Это бандиты и преступники. Это нация, которая чувствует, что им не хватает чего-то своего. У них есть сердца, которые не являются ни европейскими, ни арабскими», - написал один страстный пользователь.

Между тем, крайне маловероятно, чтобы хотя бы десяток человек из всех, кто перепостил этот хештег, видел своими глазами обнаруженные документы. Еще менее вероятно, чтобы кто-то из пользователей саудовских соцсетей серьезно исследовал их, принимая во внимание хотя бы тот факт, что французы в годы Первой мировой войны отнюдь не были беспристрастными наблюдателями, но напротив, вели пропагандистскую войну против Османского государства.

Разумеется, это не означает, что жителям Саудовской Аравии нечего предъявить Фахри паше. Шла война и в годы осады он правил достаточно жесткой рукой. Он выгнал из своих домов и депортировал из Медины ее жителей, и вообще довольно жестко относился к местному населению.

Напомним, что Фахри паша уже становился причиной конфликта между турецкими и арабскими правителями в 2017 году, когда министр иностранных дел ОАЭ обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что его предки занимались кражей, а также жестоко обращались с арабами во время османского правления.

Шейх Абдуллах бин Заид аль-Нахайян ретвитнул пост, в котором утверждалось, что османский губернатор «совершил преступление против народа Медины, украв их деньги, похитив их и посадив в поезда, которые доставили их в Сирию и Стамбул».

В ответ Турция обвинила Нахайяна в распространении «пропагандистской лжи, направленной на то, чтобы обернуть турок [и] арабов друг против друга», сообщает турецкая газета Daily Sabah.

Улица, в которой находилось посольство ОАЭ в Анкаре, была после этой ссоры переименована в улицу Фахреттина-паши.

Самое примечательное, что саудовские пользователи соцсетей совершенно забыли, что тот же самый Фахреттин-паша уже после распада Османской империи и образования Турецкой Республики приезжал в саудовское Королевство Неджда и Хиджаза и занимался организацией тамошней жандармерии, по примеру турецкой. Так что можно смело сказать, что именно ему (и другим турецким офицерам) саудовская армия обязана своим появлением.