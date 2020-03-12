Правозащитники призывают Египет освободить заключенных на фоне эпидемии коронавируса

Четыре правозащитные организации 10 марта призвали Египет освободить заключенных и принять необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса в тюрьмах.

В своем заявлении правозащитные организации заявили, что если коронавирус появится в египетских тюрьмах, это приведет к катастрофе из-за переполненности камер.

Правозащитные организации, в том числе Институт по правам человека «Адаля», Центр по правам человека Аль-Шехаб, Международная организация по защите прав человека и Монитор прав человека, призвали египетские власти «немедленно освободить заключенных и задержанных» и поместить их под домашний арест с запретом на поездки.

Они добавили, что международные соглашения предписывают, что «заключенные имеют право на здоровую окружающую среду в тюрьмах и постоянную медицинскую помощь, которую трудно найти в египетских тюрьмах».

«В результате», - добавляют они, - «большое скопление в тюремных камерах и местах содержания под стражей, а также плохая вентиляция и низкий уровень гигиены ... могут привести к гуманитарной катастрофе, которую трудно предотвратить в этих условиях, если проявится даже один случай этого вируса».

Общее число инфицированных в Египте приближается к сотне человек. Наблюдатели постоянно выражают обеспокоенность по поводу способности Египта противостоять коронавирусу, главным образом из-за слабой системы здравоохранения в стране.

Общественное здравоохранение в Египте страдает от нехватки государственного финансирования, омрачено небезопасными условиями труда и нехваткой персонала. Ряд врачей уволились из-за плохой зарплаты, что привело к дефициту отрасли.

Напомним, что ранее в Иране, эпицентре вспышки вируса на Ближнем Востока, были "временно" освобождены около 70 000 заключенных.