В Ираке обстреляна американская база: как минимум трое погибших

По одному военнослужащему из США и Британии, а также один американский подрядчик были убиты в среду, когда иракская военная база к северу от Багдада подверглась ракетному обстрелу, сообщил американский военный чиновник.

Десять ракет поразили военную базу в ходе уже 22-й атаки на американские военные объекты в стране с конца октября, заявил ранее иракский военный командир.

Вчера в среду агентству AFP сообщило, что в результате нападения на базу Таджи ранены иностранные члены коалиции. По словам агентства, травмы варьируются от «легких до критических».

Предыдущие ракетные удары по американским солдатам, дипломатам и объектам в Ираке привели к гибели одного американского подрядчика и иракского солдата.

Никто не взял на себя ответственность за эти нападения, но Вашингтон обвиняет проиранские группировки.

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб пообещали привлечь к ответственности «людей, стоящих за терактом».

В телефонном разговоре поздно вечером в среду оба они "подчеркнули, что лица, стоящие за нападением, должны быть привлечены к ответственности", заявил Государственный департамент.

Лагерь Таджи, расположенный к северу от Багдада, уже несколько лет используется в качестве учебной базы. В Ираке насчитывается до 6000 американских военнослужащих, которые обучают и консультируют иракские силы и проводят контртеррористические миссии.

Уже через несколько часов после ракетного удара по лагерю Таджи американцы нанесли удар по боевикам иракской шиитской группировки в Сирии. По словам Сирийской обсерватории по правам человека (СОПЧ) погибли по меньшей мере 18 боевиков группировки Хашд аш-Шаби. Согласно некоторым сообщениям, был убит командир бригады "Хайдериюн" Васим Туфайли.

Напомним, что спустя два дня после гибели американского подрядчика в прошлый раз США нанесли удар по пяти базам в Ираке и Сирии, которые использовались проиранской вооруженной группировкой "Катаиб Хезболла".

Это усилило напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном, что привело к убийству в Багдаде 3 января иранского генерала Касема Сулеймани.

В ответ Иран выпустил залп ракет по иракской базе, где были размещены американские солдаты.

После убийства Сулеймани иракский парламент проголосовал за вывод всех иностранных солдат из страны, решение, которое должно исполнить правительство.

Однако правительство подало в отставку в декабре перед лицом массовых протестов, а новое до сих пор не назначено из-за отсутствия согласия в парламенте - одного из самых раздробленных в недавней истории Ирака.