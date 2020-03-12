Талибы отвергают план Кабула по поэтапному освобождению пленных

Решение афганского президента Ашрафа Гани о поэтапном освобождении заключенных талибов* подверглось критике со стороны Талибан, которые заявили, что этот шаг был направлен против мирного соглашения, подписанного в Дохе 29 февраля.

«Мы отвергаем поэтапное освобождение заключенных», - заявил в среду пресс-секретарь Талибана Сухайль Шахин.

«Мы также позаботимся о том, чтобы во время освобождения заключенных был опубликован список заключенных, который мы им предоставили. Как только это будет сделано, мы приступим к внутриафганским переговорам».

Ранее Шахин заявил Reuters, что «условное освобождение» заключенных талибов противоречит соглашению, подписанному с США.

Напомним, что Ашраф Гани издал указ об освобождении 1500 бойцов Талибан. По словам представителя президента Седика Седикки, это первый из двух этапов освобождения 5000 заключенных талибов.

Седикки написал в Твиттере, что первоначальное освобождение было жестом доброй воли, чтобы начать мирные переговоры между афганским правительством и талибами.

Еще 3500 человек должны быть освобождены после начала переговоров при условии ощутимого сокращения насилия, согласно указу о помиловании из четырех статей.

Почему Гани не спешит освобождать всех талибов понятно. Освободив 5000 заключенных одним махом, Гани сдаст самый мощный инструмент в своем распоряжении.

«Учитывая слабую позицию Кабула в переговорах, вы не можете обвинить Гани в выборе более постепенного подхода», - говорит Майкл Кугельман, эксперт Центра Вудро Вильсона.

«Для Вашингтона вариант «единовременного освобождения» мог показаться мощной мерой укрепления доверия. Но для Кабула это наихудший возможный вариант в тот момент, когда он уже пытается найти способы усилить свою слабую переговорную силу».

Однако в условиях публичной вражды между Гани и его главным конкурентом Абдуллой Абдуллой неясно, кто будет представлять Кабул на внутриафганских переговорах, даже если талибы согласятся их начать.

«Ссоры из-за освобождения заключенных являются лишь последним напоминанием о том, как тяжело будет начать этот внутриафганский диалог с нуля», - добавил Кугельман.

«Уже ранее было очень реальное беспокойство по поводу того, сможет ли глубоко расколотый афганский политический класс представить общий фронт на переговорах, и действительно ли талибы заинтересованы в переговорах о мире».

«Проблема освобождения заключенных усиливает стоящие перед нами проблемы, и способность обеих сторон решить ее станет первым испытанием того, насколько велик потенциал этого внутриафганского диалога».

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