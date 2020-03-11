Германия может выдать России задержанного чеченца Алихана Мурадова

Германские власти задержали на своей границе уроженца Чечни Алихана Мурадова. Теперь он может быть передан России, как сообщает издание «Кавказ.Реалии».

По словам представителя семьи задержанного, Мурадова объявили в розыск по линии Интерпола из-за уголовного преследования, инициированного начальником управления ФСБ по Ярославской области Александром Куманяевым.

Мурадов приехал в Бельгию в 2019 году к родному брату и обратился к местным властям за политическим убежищем. В России он обвиняется в мошенничестве на сумму 60 тыс евро. На границе с Германией Мурадов оказался, когда возвращался из Франции, куда приехал по приглашению друга.

Мурадов и его партнер по бизнесу утверждают, что земельные участки, приобретенные их компанией в России, понадобились начальнику управления ФСБ по Ярославской области. Мурадов, проживая в России, неоднократно обращался с заявлениями во всевозможные инстанции о незаконном преследовании, задержании и давлении со стороны сотрудников ФСБ.

"Моего брата преследуют сотрудники ФСБ, а на членов семьи оказывали давление, запугивали, угрожали. Он обратился за помощью куда только можно было и уехал из России только после того, как был незаконно задержан, избит и подписал против самого себя документы. А сейчас выяснилось, что он объявлен в розыск. В России ему грозит незаконное преследование и лишение свободы. Мы надеемся, что немецкие власти будут более разборчивы и не станут идти на поводу у ФСБ. В данный момент брат содержится в следственном изоляторе", - прокомментировал ситуацию родной брат Мурадова.