Эрдоган предложил восстановить Сирию за счет ее же нефти

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник вечером, что сирийские запасы нефти в Камышлы и Дейр-эз-Зоре должны быть использованы для восстановления разрушенной войной страны.

Эрдоган, который беседовал с журналистами, сопровождающими его во время визита в Брюссель, чтобы обсудить Идлибский кризис, сказал, что он давно предлагает безопасную зону для защиты перемещенных сирийцев, но это предложение не было услышано.

«Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе сказал мне, что он выведет свои войска из Сирии и не будет тратить там большие суммы денег», - заявил Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что в северо-восточном сирийском городе Камышлы и на юге в Дейр-эз-Зоре имеются большие запасы нефти, которые находятся под контролем поддерживаемых США Сирийских демократических сил (СДС).

«У Америки есть план для этих областей. У Путина тоже есть. Я сделал Путину предложение: мы можем отстроить эти районы с помощью нефтяных доходов. Мы можем возродить Сирию, если [Россия] предоставит помощь», - сказал он.

«И Путин сказал, что это возможно».

Эрдоган добавил, что он мог бы сделать подобное предложение Трампу, и хотя нефть не высокого качества и не рафинированная, доход от нее все же может стать шансом восстановить Сирию.

Однако проблема в первую очередь в том, что СДС (то есть, РПК) контролирует 70 процентов общих энергетических ресурсов Сирии, которые находятся в регионах Дейр-эз-Зор, Хасака, Хомс и Ракка.

SETA, аналитический центр в Анкаре, оценивает, что потенциал СДС в настоящее время составляет 300 000 баррелей нефти в день. По их подсчетам, приблизительная экспортная выручка СДС должна составлять 8 млрд. долларов. Правда, эти подсчеты учитывали старую цену не нефть, до «черного понедельника» 9 марта, когда цены на нефть рухнули. И это следующая проблема, так как далеко не факт, что сирийская нефть кому-нибудь будет нужна, когда есть более качественная и дешевая нефть из Персидского залива и других источников.

Ну и наконец, надвигающийся глобальный кризис скорее всего не оставит времени ни России, ни США, чтобы они занимались восстановлением Сирии.