Ливан объявил, что не сможет оплатить свой внешний долг

Премьер-министр Ливана Хассан Диаб сообщил, что страна не сможет выплатить свой внешний долг.

В телевизионном обращении глава правительства отметил, что международные резервы страны достигли «критического и опасного» уровня. Он призвал к «честным» переговорам о реструктуризации внешнего долга, сообщает Радио Свобода.

«Долг Ливана – больше от суммы, с которой страна могла бы справиться», – добавил Диаб.

Вероятный дефолт государства станет кульминацией нескольких месяцев экономических проблем, вспыхнувших в октябре 2019 года и вызвавших обесценивание национальной валюты на 40%.

Кризис наступил после того, как в прошлом году замедлился приток капитала. В стране вспыхнули акции против десятилетий коррупции и плохого управления. Нынешний кризис может стать наибольшим риском для стабильности Ливана с момента гражданской войны 1975-1990 годов.

Напомним, что Диаб был назначен премьер-министром в январе 2020 года. Его поддерживает проиранское движение «Хезболла» и его союзники. Он заявил, что коррупция истощила государство, и раскритиковал экономическую политику, которая проводилась с конца гражданской войны в стране.

В Индексе восприятия коррупции от организации Transparency International Ливан занимает 137-ю позицию из 180, имея 28 баллов из 100.

По данным портала Trading Economics, по состоянию на ноябрь 2019 года внешний долг Ливана превышал 33 миллиарда долларов.