Уханьский коронавирус официально добрался до Турции

Во вторник Турция подтвердила свой первый случай заражения новым коронавирусом Covid-19. Об этом сообщил на срочной пресс-конференции, состоявшейся в полночь, министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

«Сегодня вечером был протестирован гражданин нашей страны с подозрением на коронавирус. Анализ показал положительный результат»,-сообщил министр.

По его словам, инфицированный мужчина недавно вернулся из поездки в Европу. Коджа добавил, что в настоящее время пациент находится под карантином. Его общее состояние оценивается как удовлетворительное.

Кроме того, под наблюдение взяты члены семьи больного, а также лица, находившиеся с ним в близком контакте.

Он также призвал турецких граждан не выезжать за границу и попросил тех, кто возвращается, самоизолироваться в течение 14 дней.

Министр призвал людей не пугаться диагноза, заявив, что страна все еще избежала вспышки. «Коронавирус недостаточно силен, чтобы прорвать меры, предпринятые Турцией», - добавил он.

Он также попросил общественность принять меры против вируса в следующем месяце.

Ранее во вторник Коджа заявил, что встретится с министром образования страны в ближайшие дни и обсудит временное закрытие школ. «Администрация президента Турции может опубликовать уведомление, ограничивающее поездки государственных служащих, за исключением обязательных случаев», - добавил он.

Всего несколько дней назад турецкие СМИ горячо рекламировали Турцию в качестве туристического места назначения, как страну, свободную от коронавируса, покуда практически все ее соседи уже успели подхватить инфекцию.

Впрочем, скептицизм относительно официальной информации по поводу вируса распространялся едва ли быстрее, чем сам Covid-19.

Страна с 83-миллионным населением, которая находится на пересечении всех важнейших путей, имеет обширную и очень пористую границу с Ираном (не считая безвизовый режим), а также широкие связи с Китаем, Южной Кореей и целым рядом европейских стран, где уже обнаружили вирус? Добавьте к этому тот факт, что миллионы людей со всего мира ежедневно пользуются Турецкими Авиалиниями и Стамбульским аэропортом, и достоверно известно, что люди, которые заболели Covid-19, летали через Стамбул. В общем, даже до нынешнего объявления многие говорили о том, что статистически невозможно, чтобы Турция осталась незараженной, когда вирус добрался даже до стран вроде Исландии и Бутана. И скорее всего конечно же, этот человек далеко не единственный зараженный в Турции.

Не удивительно, что целый ряд стран, от Монголии до Саудовской Аравии, прервали авиасообщение с Турцией, подозревая, что дела с распространением вируса там могут быть хуже, чем официально заявляется.

В этом смысле официальное признание о первом зараженном турке вызвало даже своего рода облегчение. По крайней мере теперь точно известно, что эта проблема в Турции есть, а значит и меры будут приниматься. Причем чем скорее и масштабнее, тем лучше.

Добавим, что если не считать те страны Ближнего Востока, которые охвачены войной и смутой, и где соответственно просто нет возможности следить за вспышкой вируса на фоне других смертей и эпидемий (а это Сирия, Йемен, Ливия, и в какой-то мере Судан), единственной страной региона, откуда пока что не поступало подтверждений о выявленном коронавирусе, остается Иордания.