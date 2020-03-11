Правительство Ашрафа Гани начинает освобождать пленных талибов

Президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ об освобождении 1500 заключенных из движения «Талибан»* в качестве попытки начать прямые переговоры с талибами*, чтобы положить конец войне в Афганистане.

Согласно копии двухстраничного указа, увиденного агентством Reuters поздно вечером во вторник, все освобожденные заключенные талибов должны будут представить «письменную гарантию не возвращаться на поле боя».

«Президент Гани подписал указ, который будет способствовать освобождению заключенных талибов в соответствии с принятыми рамками, для начала переговоров между талибами и афганским правительством», - заявил пресс-секретарь Гани Седик Седикки в Twitter.

В указе, который будет обнародован позже администрацией Гани, изложены подробности о том, как заключенные талибы будут систематически освобождаться для заключения мирных соглашений.

Указ об освобождении заключенных стартует через четыре дня.

Напомним, что освобождение заключенных является частью соглашения, подписанного между США и талибами.

Ранее во вторник официальный представитель движения «Талибан», Сухайл Шахин, заявил, что его группа передала список из 5000 заключенных в США и ждет, когда они все будут освобождены.

Также во вторник высокопоставленный лидер талибов в Дохе рассказал, что они отправят автомобили в район около тюрьмы Баграма, к северу от столицы Кабула, чтобы подобрать освобожденных соратников.

Талибы потребовали освобождения заключенных в качестве меры укрепления доверия, чтобы проложить путь к началу прямых переговоров с правительством в Кабуле.

Гани, который ранее отказывался соблюдать соглашение об обмене пленными между США и талибами, позже сказал, что он не против освобождения заключенных талибов для продвижения мирного процесса вперед.

Помимо напряженности в отношениях между Гани и талибами, усиливающаяся политическая вражда между Гани и его бывшим премьер-министром Абдуллой Абдуллой усугубляет политический хаос в стране.

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