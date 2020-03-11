Соглашение США с Талибаном и возможная роль Кремля

Комментируя подписание соглашения между США и движением "Талибан"*, которое с эйфорией восприняли многие наши читатели, "Голос Ислама" изначально писал, что рассматривать его как окончательный успех последнего пока рановато.

Новости о пока только ухудшающейся и запутывающейся внутриафганской ситуации мы сообщаем постоянно. Но не менее интересен в этой связи текст американо-российского меморандума, подписанного 29 февраля в Катаре в связи с подписанием соглашения США и Талибана. Мы перевели основной смысл его 12 пунктов и приводим в конце статьи его англоязычный оригинал.

"Представители США и России:

1. Приветствуют соглашение, заключенное между США и Талибаном как необходимый шаг для прекращения войны и начала внутриафганского диалога;

2. Выражают приверженность сотрудничеству со всеми афганцами, включая правительство Исламской Республики Афганистан, политических лидеров, гражданское общество и Талибан с целью заключения мирного соглашения, конца войне, региональной стабильности и глобальной безопасности;

3. Подтверждают, что полный и прочный мир может быть достигнут только на основе соглашения между всеми афганцами;

4. В очередной раз подтверждают, что Исламский Эмират Афганистан* не признан международным сообществом и США и они не будут поддерживать его восстановление;

5. Призывают Талибан присоединиться к политическому процессу и внести вклад в межафганский диалог и послевоенное восстановление Афганистана;

6. Призывают все стороны снизить насилие с целью обеспечить межафганский диалог;

7. Призывают Талибан предпринять шаги, чтобы обеспечить неиспользование территории Афганистана Аль-Каидой*, ДАИШ* и любой другой международной террористической группой для угроз другим странам

8. Ожидают, что все стороны будут совместно наблюдать за соблюдением перемирия;

9. Призывают всех афганцев незамедлительно начать обсуждение по таким острым вопросам как освобождение пленных всех сторон;

10. Выражают намерение оказывать политическую и экономическую поддержку Афганистану при условии соблюдения прав всех групп его населения, включая женщин, молодежь и меньшинства и сохранении завоеваний, достигнутых после 2001 года;

11. Выражают готовность к пересмотру статуса участников процесса (присутствие в террористических списках, санкции), включая Талибан, в зависимости от их поведения, в т.ч. во внутриафганском диалоге;

12. Призываются все страны оказать поддержку Афганистану в достижении мира во всеобщих интересах".

Итак, что прежде всего бросается в глаза в этом тексте и что из него может следовать? Два момента.

Первое - американцы не собираются отдавать Афганистан в руки талибов и постоянно, кстати, начиная уже с соглашения с ним, в котором рядом с каждым упоминанием Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА) указывают, что США не признают его как государство, подчеркивают, что рассматривают талибов как силу, которая должна признать рамки нынешней Исламской Республики Афганистан (ИРА) и действовать внутри них, а не восстановить власть своего ИЭА.

В пунктах, которые посвящены будущему Афганистана, в качестве сил, которые должны его определять, сперва указываются нынешние власти ИРА, некие политические лидеры и гражданское общество, а лишь потом Талибан. Поддержка Афганистана обуславливается тем, чтобы он сохранял "завоевания после 2001 года", то есть, с того момента, когда была свергнута власть талибов, указывая, что речь идет о правах женщин, молодежи и разных меньшинств.

Наконец, прямо пишется, что дальнейшее отношение к Талибану будет зависеть от того, как он будет относиться к афганским властям, хотя ни разу не указывается обратного - что те же афганские власти должны уважать Талибан хотя бы как партнера по диалогу.

Второе - а причем тут собственно Россия, если соглашение с Талибаном подписывают США? Давайте сложим три имеющихся у нас факта:

1) США хотят, чтобы будущее Афганистана после их ухода выглядело определенным образом, при котором Талибан будет не определять его, но признавать принятые для него правила игры;

2) можно с высокой вероятностью предположить, что Талибан, отдавший полтора десятилетия борьбы и десятки тысяч жизней своих людей на этом пути, не согласится с отведенной ему ролью;

3) США не хотят продолжать бороться за то будущее Афганистана, которое они бы хотели видеть, своими силами.

Так зачем тут тогда Россия? Наиболее логичное объяснение заключается в том, что ношу борьбы за светское будущее Афганистана могут переложить на нее.

Ведь США с их экономическими возможностями не могут себе позволить платить за амбициозные внешнеполитические цели и постепенно начинают сворачивать свое дорогостоящее присутствие во многих точках земного шара. Другое дело Россия - щедрая душа! В последние годы она влезает повсюду, куда только можно влезть, начиная с Сирии, заканчивая Ливией и Центрально-Африканской Республикой. Ведь россияне являются настолько процветающей нацией, что могут позволить себе в отличие от американцев платить за исполнение Кремлем роли мирового жандарма.

Или их просто об этом никто не спрашивает.

* - признаны терроритичекими организациями в РФ