В Кыргызстане принесли в жертву телят, чтобы остановить COVID-19

В мечети Имама Сарахси в Бишкеке – главной мечети Кыргызстан - муфтии провели обряд жертвоприношения (тулоо), чтобы остановить распространение коронавируса, сообщает Радио Азаттык со ссылкой на Духовное управление мусульман Кыргызстана.

"Муфтий в своем выступлении отметил, что наши предки проводили тулоо для того, чтобы несчастья обходили нас стороной, а больные исцелялись. Он прочитал молитву и пожелал здоровья народу, единства и мира в государстве", – говорится в сообщении Духовного управления мусульман Кыргызстана.

В церемонии жертвоприношения приняли участие муфтий Максат Токтомушев, член Совета аалымов Сабыр Досбол уулу и казы Бишкека Садридин Маджитов, старейшины и местные жители.

Во время обряда жертвоприношения зарезали двух телят, а мясо раздали нуждающимся. В церемонии участвовали муфтии, старейшины и местные жители. Как отметили в Духовном управлении мусульман, тулоо проведут и в других регионах страны.

Напомним, что в странах Центральной Азии пока не были обнаружены случаи коронавируса, однако предупреждающие меры принимают уже сейчас. В числе этих мер — закрытие мечетей (как в Таджикистане) и отмена массовых праздников и гуляний. В частности в этом году в том же Таджикистане не будет массовых гуляний в дни празднования Навруза (персидского Нового года).



