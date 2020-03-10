Саудовская Аравия судит десятки палестинцев за связи с ХАМАС

В Саудовской Аравии судят десятки палестинских активистов, обвиняемых в поддержке правительства ХАМАС в Газе.

Согласно сообщениям арабской прессы, 68 палестинских и иорданских граждан предстали перед "специальным террористическим судом" в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, который начался в воскресенье.

Семьи обвиняемых заявили, что их родственники преследуются без юридического представительства. Задержанные были арестованы саудовской тайной полицией в апреле прошлого года.

Среди арестованных был 81-летний Мухаммад аль-Худари, давний палестинский резидент Саудовской Аравии и бывший врач. По словам его семьи он страдает раком толстой кишки.

Сын аль-Хадари, Хани - профессор информационных технологий в саудовском университете, у которого не было явной политической деятельности, также был задержан.

Абдуль-Маджид, брат Мухаммада аль-Худари, говорит, что оба его родственника были помещены в одиночное заключение на семь месяцев. Он сказал, что следующей датой суда будет 5 мая.

«Аресты этих двух палестинских граждан являются частью более широкого преследования властями Саудовской Аравии палестинцев, проживающих в Саудовской Аравии, из-за предполагаемой связи с властями ХАМАС», - говорится в заявлении Amnesty International.

«С февраля 2019 года власти Саудовской Аравии задержали около 60 палестинцев, посещающих или проживающих в Саудовской Аравии, в том числе студентов, ученых и бизнесменов».

Аль-Худари был официальным представителем ХАМАС в королевстве в течение десятилетий до недавней смены руководства Саудовской Аравии, когда исторически пропалестинское правительство стало ближе к Израилю.

ХАМАС обычно рассматривается в арабском мире как законное движение сопротивления против израильской оккупации палестинских земель.

По мнению региональных аналитиков, сдвиг Саудовской Аравии в сторону Израиля можно понять в рамках смены караула в руководстве королевства.

Восхождение 84-летнего короля Салмана на престол в 2015 году проторило путь к власти его 34-летнему сыну, наследному принцу Мухаммада бин Салману (МБС).

По словам профессора Махджуба Звайри, МБС стремится захватить контроль над королевством и остро нуждается во внешней политической поддержке, особенно со стороны США и Израиля.

Звайри, директор Центра исследований стран Персидского залива при Катарском университете, сказал, что не видит причин, по которым Саудовская Аравия должна задерживать палестинцев из-за поддержки ХАМАС.

В понедельник ХАМАС выступил с заявлением, в котором осудил аресты, заявив, что он внимательно следит за «ложными обвинениями» и «несправедливым судом» над палестинцами в Саудовской Аравии.

«Палестинцы, арестованные полицией государственной безопасности Саудовской Аравии, не совершали никаких преступлений, кроме как имели честь защищать Иерусалим и мечеть Аль-Акса», - говорится в заявлении.

Официальный представитель ХАМАС Муса Абу Марзук рассказал журналистам, что его организация уже многие месяцы пытается договориться с правительством Саудовской Аравии, чтобы освободить задержанных, но пока безрезультатно.