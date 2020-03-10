Северный Кипр и Албания объявили о первых случая заражения коронавирусом

В понедельник Албания сообщила о первом случае заражения коронавирусом. В связи с этим в стране закрыты все школы, а также отменено паромное и воздушное сообщение с Италией, откуда и пришел вирус. Сообщается, что эти меры приняты на две недели, но скорее всего будут продлены. В Италии, где вспышка коронавируса явно вышла из под контроля, проживает более 400 000 албанцев.

Во вторник министр здравоохранения турок-киприотов объявил о первом случае коронавируса в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК).

Министр здравоохранения Али Пилли сказал, что 65-летняя туристка из Германии дала положительный результат на коронавирус COVID-19.

Пилли сказал турецкому информагентству «Кипр», что группа из 30 туристов из немецкого города Балинген прибыла в отель в городе Газимагуса в воскресенье с частным трансфером.

По словам чиновника, зараженная женщина была доставлена в государственную больницу в Газимагусе. Он добавил, что отель находится в карантине.

По словам Пилли, состояние здоровья туристки остается хорошим, и она все еще получает лечение.

Днем ранее правительство Республики Кипр (греков-киприотов) также сообщило о двух первых случаях заражения на своей части острова.

Между тем, палестинские власти подтвердили новый случай коронавируса на оккупированном Западном берегу.

«Министерство здравоохранения сообщило о новом случае заболевания коронавирусом в Вифлееме, в результате чего число людей, инфицированных коронавирусом, увеличилось до 26», - говорится в заявлении официального представителя правительства Ибрагима Мельхема.

На прошлой неделе министерство здравоохранения Палестины объявило чрезвычайное положение в Вифлееме и Иерихоне в связи с предполагаемыми случаями коронавируса.