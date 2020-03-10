США начали вывод войск из Афганистана

Американские войска начали покидать Афганистан в рамках первоначального вывода войск, требуемого в мирном соглашении между США и талибами, заявил официальный представитель США в понедельник на фоне политического хаоса в Кабуле, который угрожает этому соглашению.

Сотни американских военнослужащих уходят из страны, как и планировалось ранее, но они уже не будут заменены, поскольку США планируют сократить численность вооруженных сил в стране с 13 000 до 8600 человек, сказал чиновник в разговоре с AP на условиях анонимности.

Вывод происходит на фоне политического конфликта в Кабуле, где соперничающие лидеры провели отдельные церемонии президентской инаугурации в понедельник. Это создает отдельную сложность для США, поскольку теперь окончание 18-летней войны становится более туманной перспективой.

Обостряющийся спор между президентом Ашрафом Гани, который был объявлен победителем выборов в сентябре прошлого года, и его соперником Абдуллой Абдуллой, который заявляет о фальсификации в голосовании, угрожает сорвать следующие ключевые шаги и даже рискует перерасти в новое насилие.

Тем не менее, США не связывают свой уход с политической стабильностью в Афганистане или каким-либо конкретным результатом всеафганских мирных переговоров. Напротив, их уход зависит лишь от выполнения талибами* своих обязательства - не допустить, чтобы «любая группа или отдельное лицо, включая Аль-Каиду*, использовали землю Афганистана, чтобы угрожать безопасности Соединенных Штатов и их союзников».

Согласно мирному соглашению, вывод американских войск должен был начаться в течение 10 дней после подписания соглашения 29 февраля. Министр обороны Марк Эспер заявил 2 марта, что он уже одобрил начало вывода, которое затем будет координироваться военными командирами в Афганистане.

Официальный представитель США заявил, что войска, которые сейчас уходят, все равно должны были быть выведены, но их уже никто не заменит. Эспер сказал, что генерал Скотт Миллер, командующий группировкой США в Кабуле, приостановит вывод войск и оценит условия, когда число солдат снизится до 8600 человек.

Долгосрочный план состоит в том, чтобы США вывели все войска в течение 14 месяцев, если будут соблюдены условия безопасности.

Безразличие администрации Трампа (а на самом деле всей американской политической системы) к внутриафганской стабильности особенно бесит всех тех, кто годами убеждал всех нас, что американцы выполняют в Афганистане цивилизационную миссию из самых альтруистичных побуждений.

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