В Судане совершено покушение на премьер-министра страны

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок пережил покушение на убийство после взрыва возле его колонны в столице страны Хартуме.

Хамдок позже в понедельник написал в Твиттере, что он был "в безопасности и в хорошей форме".

«Я хотел бы заверить народ Судана, что я в безопасности и в хорошей форме. Будьте уверены, что произошедшее сегодня не помешает нашему переходу, а является дополнительным толчком к колесу перемен в Судане», - сказал он.

Нападение произошло почти ровно через год после того, как сторонники демократических сил вынудили влиятельные вооруженные силы страны отстранить от власти бывшего президента Омара аль-Башира, и заменить его объединенной военно-гражданской администрацией.

Хамдок был назначен руководителем переходного правительства, которое в конечном итоге приведет к выборам и полностью гражданскому правлению. Однако он сталкивается с жестким сопротивлением со стороны влиятельных военных сил Судана и других бывших союзников Башира.

Никто не взял на себя ответственность за нападение, и неясно, какое устройство вызвало взрыв. Фалих Салих, министр информации Судана, сказал, что ведется расследование, чтобы определить, кто стоит за атакой.

Протестное движение, которое привело к восстанию против Башира, назвало взрыв террористическим актом. В заявлении Сил за Декларацию о свободе и переменах содержится призыв к людям «выйти на улицы, чтобы продемонстрировать наше единство и сплоченность ... и защитить власть переходного периода».

Хамдок вступил в должность в августе прошлого года, когда военные и продемократическое движение заключили соглашение о разделении власти после нескольких месяцев переговоров.

Халид Омар, известный активист и генеральный секретарь партии Суданский Конгресс, сказал, что покушение на жизнь Хамдока стало новой главой в заговоре против суданской революции.

Между тем, Совет безопасности Судана в своем заявлении также осудил это нападение, заявив, что будет добиваться помощи со стороны дружественных стран в целях выявления лиц, причастных к этому делу, и привлечения их к ответственности.