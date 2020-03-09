Соратник Аслана Масхадова вышел на свободу после 15 лет тюрьмы

В Чечне после отбывания 15-летнего тюремного срока освободился Вахид Мурдашев, бывший соратник президента республики Ичкерия Аслана Масхадова. Об этом сообщает издание «Кавказ.Реалии».

Напомним, что в день убийства Масхадова, 8 марта 2005 года, в селе Толстой-юрт российский спецназ взял в плен племянника президента Ичкерии Висхана Хаджимурадова и его соратника Вахида Мурдашева.

Мурдашев находился в том же бункере, что и убитый президент Ичкерии.

В декабре 2005 года Вахид Мурдашев был осужден на 15 лет колонии строгого режима, а задержанный вместе с ним Висхан Хаджимурадов - на семь лет.