Сирийский режим нарушает перемирие в Идлибе

Силы режима Башара Асада продолжают нарушать перемирие в Идлибской зоне деэскалации (ИЗД), сообщает агентство «Анадолу».

Отмечается, что уже к концу первого дня вступления в силу режима прекращения огня было зафиксировано 15 случаев его нарушения, в ходе которых сторонники дамасского режима выпустили более 50 снарядов.

Согласно информации, сегодня с территории района Урум ас-Сугра был обстрелян из пулеметов снабженческий конвой ВС Турции. Кроме того, минометному обстрелу подверглась территория, расположенная в 800 метрах от места дислокации одного из подразделений турецкой армии.

Уточняется, что сторонники Асада совершили атаки в районах Маарат Алия, Фаттира, Кастун, Кан Сафра, Зияра, Ибзумо, Сфухин, Бара и Тукад на юге провинции Идлиб, а также в провинции Хама.

Накануне артиллерия режима приблизительно в течение часа вела артиллерийский огонь по деревням Шухен, Фатире и Кефер Авид в Идлибе.

Наряду с этим, колонна войск режима с большим количеством ополченцев, состоящий из двух танков и двух БТР, продвинулась и заняла позиции в населенных пунктах Бурейдж и Марет Мукес на западе буферной зоны Кефренбиль (южная часть провинции Идлиб).

Напомним, что по итогам турецко-российских переговоров на высшем уровне, которые прошли 5 марта в Москве, было объявлено о режиме прекращения огня на северо-западе Сирии. Режим перемирия вступил в силу в полночь шестого марта.

С 15 марта Турция и Россия начнут совместное патрулирование по трассе М4, вдоль которой будет создан «коридор безопасности».