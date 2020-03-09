Власти Саудовской Аравии закрыли на карантин шиитскую провинцию Катиф

Саудовская Аравия заблокировала свой восточный район Катиф, где проживает преимущественно шиитское население, чтобы предотвратить распространение коронавируса после регистрации еще четырех случаев.

Этот шаг может вызвать недовольство в Катифе, который стал горячей точкой преткновения между властями королевства и шиитским меньшинством, которое жалуется на дискриминацию и маргинализацию.

Государственное телевидение сообщило, что Саудовская Аравия приостановит все образовательные и коранические мероприятия в мечетях, начиная с понедельника, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса.

В воскресенье министерство внутренних дел Саудовской Аравии заявило, что все люди с диагнозом этого заболевания - из Катифа. Власти Саудовской Аравии ранее заявляли, что зараженные либо бывали в Иране, либо общались с людьми, которые посетили Иран.

«Работа во всех государственных и частных учреждениях прекращается в качестве меры предосторожности для предотвращения распространения заболевания, за исключением жизненно важных учреждений, которые предоставляют услуги безопасности и необходимые условия», говорится в заявлении министерства.

В Катиф теперь непросто въехать, и его также непросто покинуть, хотя жителям Катифа дается возможность вернуться домой из других регионов. Сообщается, что карантин в Катифе никак не повлияет на добычу нефти.

Ограничения в Катифе также могут усилить напряженность в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном после того, как Эр-Рияд в четверг осудил Тегеран за то, что тот пускал граждан КСА во время вспышки коронавируса. Сама Саудовская Аравия запретила въезд в Иран и заявила, что против любого гражданина Саудовской Аравии, прибывшего туда, будут приняты особые меры.

Напомним, что Иран стал эпицентром эпидемии на Ближнем Востоке. В воскресенье он сообщил о 194 случаях смерти от вируса, что ставит его в один ряд с Италией как страну с самым высоким числом жертв за пределами Китая.