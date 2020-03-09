В Афганистане пройдет инаугурация двух "параллельных" президентов

В Афганистане сегодня должны пройти сразу две президентских инаугурации. Оба конкурента за пост президента разослали от своего имени приглашения на церемонии.

Абдулла Абдулла, соперник избранного президента Афганистана Ашрафа Гани, разослал приглашение на параллельную церемонию приведения к присяге, сообщил его представитель в субботу.

«Мы разослали приглашение всем национальным и международным организациям, и были предприняты все необходимые приготовления», - сказал пресс-секретарь Абдуллы Фрайдун Хвазун, имея в виду приглашения на церемонию инаугурации, которая должна состояться в Кабуле в понедельник утром, в тоже время, что и церемония Гани.

Политический тупик и перспектива существования параллельных правительств ставят под угрозу весь едва зарождающийся мирный процесс в стране, как раз когда США пытаются подтолкнуть афганское правительство к переговорам с талибами*.

Напомним, что в феврале избирательная комиссия Афганистана объявила Гани победителем сентябрьских президентских выборов, но Абдулла заявил, что он и его союзники победили на выборах, и теперь настаивает, что именно он должен сформировать правительство.

Сидык Сидыкки, представитель Гани, подчеркнул, что именно его сторона была признанным победителем прошлогодних опросов.

«Сезон выборов закончился, и избранный президент Гани получил свидетельство победителя от независимой избирательной комиссии на основании результатов выборов и конституции страны», - сказал Сидыкки в субботу.

Гани и Абдулла - старые соперники, которые работали в одном предыдущем правительстве в рамках соглашения о разделе власти, заключенного при посредничестве США.

Бывший министр иностранных дел Абдулла занимал специально созданный пост главы исполнительной власти в уходящем правительстве.

Дипломаты и эксперты считают, что отсутствие единства среди афганских политических лидеров затруднит проведение переговоров с талибами*, которые должны начаться во вторник.

«Это плохой знак для мирного процесса», - цитирует агентство Reuters сообщение неназванного дипломата, чье посольство в Кабуле получило приглашение на церемонию Абдуллы.

Он добавил, что дипломаты из разных стран звонили и общались друг с другом, чтобы узнать о планах друг друга.

По словам дипломата, специальный посланник США Залмай Халилзад вел переговоры с обоими лагерями, чтобы попытаться найти решение до понедельника. Однако, пока что решения нет, и судя по всему, Афганистан находится на пороге новых политических виражей.

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