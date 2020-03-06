Военное поражение или торговая сделка?

Прошедшие вчера в Москве переговоры Эрдогана и Путина по ситуации в Идлибе были без преувеличения главной темой мировой политики уходящей недели. Тем сильнее оказалось разочарование от ее результатов среди сторонников жесткой линии в обоих противостоящих лагерях.

Если говорить о суннитском и просуннитском лагере, многие в нем испытали разочарование от того, что Эрдоган, согласившись на закрепление статус-кво, сложившегося в результате наступления сил режима на Идлиб, не выполнил публично и многократно взятые на себя обязательства - любой ценой добиться ухода войск режима с занятых ими в ходе этого наступления позиций.

Но как Эрдоган мог добиться выполнения этих обещаний? Ответ на этот вопрос мы давали неоднократно, комментируя в последнее время эти события - только большой, полноценной войной против войск режима, с высокой вероятностью перерастающей в войну против российской группировки в Сирии, а затем - в турецко-российскую войну.

Многие мусульмане с энтузиазмом поддержали бы Турцию в такой войне, и объективно на сирийском театре боевых действий у нее были бы все шансы победить. Однако такой сценарий для Турции мог быть приемлем только в одном случае - при гарантии того, что Россия не применила бы против нее ядерное оружие. И, может быть, так бы оно и было, потому что стоит ли Сирия для российской правящей верхушки того, чтобы рисковать ядерной войной с альянсом НАТО, нанося ядерные удары по стране - его члену, это большой вопрос. Но, может быть, и нет, потому что демонстративный разгром российской группировки в Сирии Турцией стал бы морально-политическим уничтожением путинского режима, а тогда ему бы уже было нечего терять.

Эрдоган пошел другим путем - продемонстрировав силу, он пошел на компромисс с ее позиций в ущерб собственной политической репутации, но исходя из здравого политического смысла. Винить его в данном случае можно, но не за это, а за то, что он довел ситуацию до такого момента, когда исправить ее было уже нельзя или можно, но идя на те риски, на которые он не готов идти. Хотя, как показала последняя неделя боевых действий, если бы то же, что в самый последний момент он сделал бы на ранней стадии наступления сил режима на Идлиб, ему бы не потребовалось просить и обещать невозможного - что враг отдаст то, что завоевал силой.

Турецкие беспилотники, авиация, артиллерия и разведка показали свою эффективность в первые дни их массированного применения, однако, факт заключается в том, что без полноценной наземной операции их возможности оказались ограниченными. Как следствие - войска режима относительно быстро адаптировались и снова стали брать инициативу на отдельных направлениях, хотя и существенно сбавив обороты из-за опасений расстрела с воздуха. Тем не менее, решительно переломить ход боевых действий Турция могла только введя в дело свои наземные силы, и тут в Анкаре уже было понимание, что избежать прямого столкновения с Россией, чьи ВКС наверняка начали бы их бомбить, не удастся.

Вместе с тем, все прекрасно понимают, что заключенное вчера перемирие имеет исключительно технический и гуманитарный характер, потому что не устраняет ни одну из причин, спровоцировавших последний всплеск боевых действий в Идлибе. Режим Асада и его покровители не отказываются от цели восстановления контроля над территорией Сирии, а Турция в свою очередь обещает, что будет жестко реагировать на любые атаки, причем, по всей территории Сирии, а не только в Идлибе.

Поэтому можно сказать, что война всего лишь заморожена, но не прекращена. И единственный вопрос заключается в том, когда она снова будет разморожена и с чем к тому моменту подойдет каждая из противостоящих сторон.

Что же касается уже многочисленных невыполненных обещаний Эрдогана (от взятия Манбиджа до возвращения сил Асада на линии Сочинских соглашений), похоже, что сам их жанр пора научиться воспринимать как элемент торговли, когда продавец ставит на товар завышенную цену, заранее предполагая, что с нее придется опускаться.

Но есть ли цена, ниже которой Эрдоган действительно не собирается опускаться ни при каких обстоятельствах? Вот на этот вопрос многие бы хотели получить ответ...