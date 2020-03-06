Муфтият Кыргызстана не будет вводить карантин в мечетях

Духовное управление мусульман Кыргызстана ответило отказом на просьбу министерства здравоохранения страны ограничить число участников пятничного намаза в мечетях в связи с опасностью распространения коронавируса COVID-19. Об этом 6 марта сообщило издание 24.Kg.

Пресс-секретарь ДУМК Максат Атабаев заявил, что к ним поступило письмо из Минздрава о необходимости принять карантинные меры. Но, как справедливо отметили в муфтияте, они не могут не пускать верующих в мечети. «Жума намаз невозможно запретить. Пятница — это самый ожидаемый день у мусульман. Мы не можем сказать им, чтобы они не отмечали этот день и не приходили в мечети. Это противоречит шариату. Пятничный намаз читается не дома, а в мечетях с общиной», — пояснил Атабаев.

Пресс-секретарь добавил, что Ислам не против иных мер по предотвращению болезней. «Мы должны просить защиты у Бога, и каждый человек должен сам себя беречь. Но запретить жума намаз из-за возможности заразиться коронавирусом — это неправильно», — заявил он. Позднее в муфтияте пообещали, что имамы во время пятничных намазов будут проводить беседы о профилактике коронавируса.

Интересно, что в соседнем Таджикистане местный Совет улемов наоборот порекомендовал гражданам отказаться от посещения мечетей.