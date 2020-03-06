Международный уголовный суд санкционировал расследование преступлений в Афганистане

Международный уголовный суд (МУС) санкционировал расследование возможных военных преступлений, совершенных в Афганистане, которое будет включать обвинения против вооруженных бойцов США, афганского правительства и талибов*.

«Апелляционная камера считает целесообразным ... санкционировать расследование», - заявил председательствующий судья Петр Хофманский в четверг.

Решение, которое было принято через несколько дней после того, как США и талибы подписали мирное соглашение, отменяет решение суда низшей инстанции и открывает возможность прокурору Фату Бенсуде начать полное расследование, несмотря на противодействие правительства США.

Судья Хофманский отметил, что предварительное рассмотрение дела Бенсудой нашло разумные основания полагать, что военные преступления все же были совершены в Афганистане — стране, которая является членом суда, и где суд обладает юрисдикцией.

Тем не менее, Вашингтон отвергает юрисдикцию суда в Гааге, а в прошлом году администрация президента США Дональда Трампа ввела ограничения на поездки и другие санкции в отношении сотрудников МУС.

Предварительная комиссия в прошлом году отклонила просьбу Бенсуды от 2017 года о начале расследования, утверждая, что шансы на успех были низкими, с учетом времени, отсутствия сотрудничества со стороны Кабула и Вашингтона, и заключения группы о том, что оно не будет "служить интересы справедливости ".

Но Хофманский теперь говорит, что Бенсуда должна продолжить и не ограничивать свое расследование предварительными выводами, поскольку это «ошибочно помешает следственной функции обвинения».

Бенсуда считает, что есть основания начать расследование нарушений, совершенных в период с 2003 по 2014 год, включая предполагаемые массовые убийства мирных жителей талибами, а также предполагаемые пытки заключенных афганскими властями и, в меньшей степени, силами армии США и ЦРУ.

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