Израиль уничтожил два палестинских дома на Западном берегу

Израильские силы разрушили дома двух палестинцев на оккупированном Западном берегу.

Валид Ханатшех и Язан Мугамис в настоящее время находятся под стражей, обвиняемые в совершении нападения на Западном берегу в прошлом году, в результате которого один гражданин Израиля был убит, а другой ранен.

Свидетели сообщили местным СМИ, что израильские машины с военными ворвались в город Бирзейт в четверг, и оцепили территорию, прилегающую к дому Мугамиса, прежде чем снести его.

Израильские силы использовали отбойные молотки, чтобы снести стены квартиры Ханатшеха в Рамаллахе.

Во время сноса десятки палестинцев столкнулись с вооруженными израильскими солдатами. Согласно сообщениям местных СМИ, палестинцы жгли шины и бросали камни, пытаясь остановить снос.

Израильские солдаты ответили стрельбой слезоточивым газом и метанием оглушающих гранат.

Местные СМИ также сообщают, что семьи были уведомлены о сносе в октябре.

Правозащитные организации называют политику сноса домов «коллективным наказанием». Согласно израильской правозащитной группе Бецелем, «за эти годы Израиль разрушил сотни домов в рамках этой политики, оставив тысячи палестинцев без крова».

Израиль говорит, что он использует разрушение семейных домов в качестве «средства сдерживания», чтобы остановить нападения палестинцев, которые противостоят израильской оккупации и посягательствам на палестинские земли.

Хотя Израиль обычно сносит дома в оккупированном Восточном Иерусалиме, он также использует политику уничтожения домов на Западном берегу.

Увеличение сноса домов происходит на фоне резкого роста активности еврейских поселений в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу с тех пор, как президент США Дональд Трамп вступил в должность.

В прошлом году администрация Трампа заявила, что больше не будет считать израильские поселения на оккупированных территориях незаконными, хотя они считаются таковыми согласно международному праву.

Согласно докладу Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов, в 2019 году было снесено и конфисковано на 45 процентов больше домов палестинцев на оккупированном Западном берегу по сравнению с предыдущим годом.

Данные, опубликованные в январе 2020 года, показали, что в общей сложности 393 палестинских здания были разрушены или конфискованы в зоне С, которая находится под полным контролем Израиля, по сравнению с 271 сооружением в 2018 году.

Число палестинцев, перемещенных из своих домов, также увеличилось до 507 в 2019 году по сравнению с 218 в предыдущем году.