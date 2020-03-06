Индия восстановила интернет в Кашмире спустя семь месяцев блокировки

Власти Индии в среду временно отменили запрет на социальные сети и восстановили полный доступ к Интернету в управляемом Индией Кашмире на две недели, через семь месяцев после того, как Дели лишил мусульманский регион его автономного статуса и обеспечил полную блокаду всех коммуникаций.

Тем не менее доступ в Интернет через мобильные устройства будет по-прежнему ограничен низкими скоростями.

Сообщается, что восстановление интернета будет действовать до 17 марта. Пока нет никакого объяснения по поводу срока. В недавнем постановлении Верховного суда говорилось, что запрет интернета не может быть бессрочным.

В приказе министра внутренних дел Шалина Кабра говорится, что доступ в Интернет по фиксированным линиям будет ограничен для зарегистрированных клиентов.

А. К. Шривастава, официальный представитель государственной компании Bharat Sanchar Nigam Ltd, ведущего поставщика услуг широкополосного доступа в Кашмире, сообщил агентству Associated Press, что приступил к выполнению нового государственного заказа.

Чиновник, пожелавший остаться неназванным, сказал, что в прошлом социальные сети использовались для мобилизации людей на похороны, что приводило к нарушениям правопорядка.

Активисты по защите цифровых прав осудили блокирование интернета и заявили, что представляют новый уровень государственного контроля над информацией, позволяющий ей еще больше ограничивать свободы в Кашмире. Законодатели в Европе и США также призвали правительство положить конец ограничениям.

В январе власти немного ослабили запрет на использование интернета, позволив более чем семи миллионам человек на территории, контролируемой Индией, получать доступ к утвержденным правительством веб-сайтам, через медленные соединения. Но запрет на социальные сети остался в силе.

Люди прибегали к приложениям виртуальной частной сети (VPN), пытаясь обойти брандмауэр для доступа к веб-сайтам социальных сетей. В VPN используются прокси-серверы, которые позволяют пользователям менять свое местоположение, чтобы обойти региональные интернет-блокады.

Хотя многие приветствовали последний шаг правительства, некоторые выразили обеспокоенность тем, что теперь правительству будет легче отслеживать IP-адреса пользователей.

«Существует опасение на счет выражения политической мысли о ситуации в социальных сетях: с помощью VPN можно скрывать IP-адреса, но теперь, когда люди начнут пользоваться социальными сетями, это сделает их IP-адреса полностью отслеживаемыми» - говорит 29-летняя Зайнаб Фатима, жительница Барамуллы на севере Кашмира.

Власти региона уже предостерегли жителей от «неправильного использования социальных сетей». Пять человек были арестованы за использование VPN.

Индийская часть Кашмира и раньше считалась одной из самых милитаризованных территорий в мире, но после августа прошлого года, когда в штат были введеные дополнительные войска, также усилились и жесткие ограничения на гражданские права и информацию, в том числе отключение электричества, Интернета, мобильной связи и кабельного телевидения.

По словам Кашмирской торгово-промышленной палаты, блокировка интернета - самая длительная в истории демократии - нанесла большой ущерб экономике региона, из-за чего было потеряно не менее 150 000 рабочих мест. Местные технологические компании должны были закрыться или переехать в другие районы Индии, понеся большие потери.

Во время отключения службы критически больные пациенты не могли получить доступ к государственной медицинской помощи или получать страховые возмещения в режиме онлайн, студенты не могли подать заявку на поступление или стипендию, а многие семьи не могли связаться с родственниками за пределами региона.

«Они наконец восстановили интернет, но после разрушения многих предприятий и уничтожения многих карьер», - сказал Хуршид Ахмед, студент университета в Сринагаре, главном городе региона.

Отключение интернета является излюбленной тактикой правительства премьер-министра Нарендры Моди.

Со времени прихода к власти в 2014 году Моди, по данным глобальной группы по доступу к цифровым правам Access Now, Интернет в Индии приостанавливался более 365 раз.

В Кашмире интернет-запреты стали более частыми. Более трети запретов на интернет в Индии за последние шесть лет были введены именно там, а некоторые продолжались несколько месяцев.