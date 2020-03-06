США объявили, что выделят почти 60 миллионов долларов в помощь рохинджа

США объявили в четверг о выделении более 59 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи беженцам рохинджа и принимающим общинам в Бангладеш.

Помощь также будет распространяться на перемещенных внутри страны рохинджа и представителей других пострадавших общин в Мьянме, заявила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус.

«Это финансирование поможет удовлетворить чрезвычайные потребности более 900 000 беженцев в Бангладеш, многие из которых являются женщинами и детьми рохинджа из провинции Ракхайн, Бирма, а также потребности бангладешских принимающих общин».

«Это финансирование также предоставит жизненно важную помощь перемещенным внутри страны лицам, включая рохинджа, и членов других пострадавших общин в Бирме, в том числе пострадавших в результате боевых действий между бирманскими вооруженными силами и Армией Аракана», - сказала Ортагус.

Напомним, что с тех пор как в августе 2017 года вооруженные силы Мьянмы предприняли репрессии против мусульманской общины рохинджа, и сотни тысяч людей бежали в Бангладеш, США оказали помощь на почти 820 миллионов долларов.