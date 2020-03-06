Египет запрещает пропаганду шиизма в стране

Египет запретил шиитские веб-сайты и телеканалы, в том числе веб-сайт известного шиитского активиста Ахмада Расима аль-Нафиса, сообщает Al-Monitor. По словам египетских властей, таким образом они пытаются предотвратить любую эксплуатацию религиозных идеологий для достижения политических завоеваний.

Каирский административный суд постановил 23 февраля принять иск, поданный юристом Самиром Сабри, в котором он потребовал закрытия и прекращения трансляции шиитских веб-сайтов и телеканалов в целом и веб-сайта Нафиса в частности.

«Причины этого решения основаны на опасностях шиитской идеологии в отношении египетского общества и национальной безопасности, поскольку шииты в Египте используют религию для политических манипуляций», - говорит Сабри. «Цель тех, кто защищает шиитскую идеологию, направлена ​​на создание разногласий в стране и реализацию планов зарубежных стран по уничтожению египетского государства».

Нафис, который также является врачом, сказал Al-Monitor, что закрытие его веб-сайта является частью правительственного преследования свободы выражения мнений, убеждений и религии. «Есть много сайтов, которые были закрыты в Египте, и неудивительно, что мой сайт тоже был закрыт», - сказал он.

Нафис добавил: «Как шииты, мы не хотим превращать египтян в шиитскую секту. У нас есть свои идеи и представления, и мы никому не причиняем вреда».

По словам Нафиса, шиизм имеет давние корни в Египте, так как шиитская династия Фатимидов пришла к власти в Египте еще в 969 году, и она же основала новую столицу под названием Каир в качестве своей резиденции.

«Фатимиды правили Египтом в течение 200 лет [969-1171] и сформировали его идентичность. Они также основали знаменитый университет Аль-Азхар в Каире в 970 году, который изначально был основан как шиитский университет», - сказал он. Затем Салахадин пришел в Египет и сверг шиитов.

По словам Нафиса, хотя большинство египтян остаются суннитами, в обществе тем не менее сильны крипто-шиитские практики.

«Есть много противоречий в египетском обществе, когда мы смотрим на историю страны и обычаи людей», - отметил Нафис.

Тем временем парламентарии поддержали решение суда, заявив, что шиитская идеология угрожает безопасности египетского государства, особенно в условиях региональной напряженности.

«Необходимо информировать соответствующие религиозные институты, начиная с Министерства вакфов и Исламской исследовательской академии [связанной с Аль-Азхаром], чтобы опровергать шиитскую идеологию, которая направлена ​​на реализацию особых задач в странах суннитов» - говорит член парламента Мухаммад Абу Хамид.

Он отметил, что в условиях напряженности в регионе государство должно принять все меры предосторожности для предотвращения любых внутренних конфликтов, в частности среди мусульман. «В стране, где проживает общество с мусульманским большинством, разжигание религиозных конфликтов значительно повлияет на ее безопасность», - сказал Абу Хамид.

Шиитские активисты, такие как Нафис, оценивают число шиитов в Египте в 1 миллион. Однако правительственные чиновники и парламентарии, такие как Абу Хамид, говорят, что их число исчисляется тысячами.

The Economist, между тем, считает, что в Египте насчитывается от 500 000 до 1 миллиона шиитов.