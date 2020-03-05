Поддержите тех, кто поддерживает нас!

Команда "Голоса Ислама" обращается к своим читателям и друзьям с просьбой материально поддержать дружественный нам проект, остро нуждающийся сейчас в нашей поддержке - Центр защиты прав СМИ.

Центр защиты прав СМИ - это проект юристов и правозащитников, на общественных началах оказывающих юридическую поддержку СМИ, сталкивающихся сегодня с государственной цензурой.

Именно эта команда вела в судах дела "Голоса Ислама" против Роскомнадзора и Генпрокуратуры, добившись снятия с нас нескольких блокировок. Поэтому, если вы сейчас читаете нас в России, не обходя блокировок, знайте, что это в значительной степени заслуга именно этой команды.

Сегодня эти энтузиасты, также сталкивающиеся с давлением и возрастающими расходами, сами нуждаются в нашей поддержке.

И мы просим всех, кто хочет и дальше свободно читать в России наш сайт, а также другие сайты, распространяющие неугодную властям информацию, поддержать тех, кто самоотверженно бьется за такую возможность.

Пожертвовать им любую имеющуюся в вашем распоряжении сумму вы можете, пройдя по этой ссылке https://planeta.ru/campaigns/133262/donate/449319

Да вознаградит вас за это Аллах.