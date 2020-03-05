Отец убитых братьев Гасангусейновых начал новую серию пикетов

На центральной площади Махачкалы отец убитых братьев Гасангусеновых снова провел акцию протеста, сообщают «Кавказ.Реалии».

Муртазали Гасангусейнов пикетировал с плакатом, на котором было помещены фото его детей, а также надписи "Слово президента ничего не значит", "СК намеренно 'тянет' расследование убийства пастухов".

Гасангусенов требует эффективного расследования убийства своих сыновей. Также он добивается привлечения к ответственности бывшего начальника РОВД Шамильского района Ибрагима Алиева, после рапорта которого убитых пастухов причислили к боевикам.

Родителям понадобилось полтора года чтобы через суд добиться реабилитации своих сыновей, доказать, что они не имели отношения к боевикам. Гасангусенов говорит, что со дня убийства его сыновей прошло три с половиной года, а виновные до сих пор не найдены. О затягивании сроков расследования и о халатном отношении следствия к этому делу он написал и в открытом письме к президенту России Владимиру Путину.

Как сообщил официальный представитель Гасангусеновых Джамбулат Гасанов, Муртазали намерен провести серию одиночных пикетов. Ими на днях будет подано уведомление о проведении митинга с требованием эффективно расследовать дело Гасангусеновых и наказать виновных в их смерти.