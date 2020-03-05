США снимают санкции с Судана

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) отменило санкции против 157 суданских учреждений, заявил в среду глава центрального банка Судана. Об этом сообщает Anadolu.

«Мы получили письмо от OFAC, подтверждающее, что распоряжения 13067 и 13412, выпущенные в октябре 2017 года, вступили в силу, и это официально прекращает эмбарго в отношении Судана», - подтвердил в своем заявлении Бадур Алдин Абдур-Рахим.

Соответственно, по словам Абдур-Рахима, суданские учреждения были исключены из санкций США.

Вместе с тем он добавил, что несколько лиц и учреждений, связанных с актом о Дарфуре, все еще находятся под экономическим эмбарго.

«Но это никак не повлияет на банковские операции с Суданом», - говорится в заявлении.

Напомним, что в 1993 году Судан был включен в список стран, спонсирующих терроризм, по обвинениям в поддержке террористических групп.

В 1997 году Вашингтон ввел экономические санкции против Хартума и ужесточил их год спустя после нападений на посольства США в Кении и Танзании.

В 2007 году США ввели дополнительные санкции после начала конфликта в провинции Западный Дарфур.

Позднее, в октябре 2017 года, администрация бывшего президента Барака Обамы отменила некоторые экономические санкции, но оставила в силе закон о мире и ответственности в Дарфуре (DPAA) и определение списка террористов.

В прошлом месяце Судан объявил о достижении урегулирования с семьями погибших в результате теракта против американского военного судна USS Cole в 2000 году, с тем чтобы исключить страну из списка террористов США.