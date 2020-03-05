Турция: парламент страны стал ареной для боев без правил

Пока в некоторых странах мира из-за коронавируса парламентариям рекомендуют воздерживаться даже от рукопожатия, турецкие депутаты практикуют полный контакт.

В среду в турецком парламенте разгорелся настоящий кулачный бой во время выступления оппозиционного депутата, который ранее обвинил президента Реджепа Тайипа Эрдогана в неуважении к турецким солдатам, погибшим в Сирии.

Десятки депутатов присоединились к драке, некоторые взбирались на столы, чтобы нанести удар, в то время как другие пытались прекратить сражение, согласно видеозаписи ссоры.

Некоторые законодатели упали на пол во время драки, сообщает турецкий телеканал Haberturk.

Энгин Озкок, депутат оппозиционной Республиканской народной партии (РНП), обвинил президента на пресс-конференции, а затем в своих твитах, в неуважении к солдатам, убитым на прошлой неделе в сирийском регионе Идлиб.

Озкок назвал Эрдогана «бесчестным, позорным, низким и коварным».

Он также обвинил президента в том, что тот отправил детей турецкого народа воевать, в то время как собственное потомство Эрдогана якобы избегало долгосрочной военной службы.

Во время выступления перед членами своей партии Эрдоган ранее обвинил оппозицию в том, что она «бесчестна, позорна, низка и коварна» за то, что ставит под сомнение военное участие Турции в северо-западной провинции Сирии.

Спикер парламента Мустафа Шентоп осудил заявление оппозиционного законодателя.

Прокуроры начали расследование по подозрению в оскорблении президента, сообщает государственное информационное агентство Anadolu.

Напомним, что по меньшей мере 59 турецких солдат были убиты в Идлибе с тех пор, как Турция начала свою военную кампанию в последнем повстанческом бастионе Сирии, где поддерживаемое Россией наступление режима вынудило почти миллион человек бежать в сторону закрытой турецкой границы в поисках безопасности.

Операция, получившая название Операция «Весенний щит», началась в ответ на убийство 34 турецких солдат в ходе воздушных налетов сирийского режима на прошлой неделе - самые большие потери, понесенные вооруженными силами Турции за последние десятилетия.