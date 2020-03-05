Коронавирус влияет на мусульманское поклонение по всему миру

Распространение нового коронавируса по планете существенно повлияло на активность людей в самых разных странах мира. Спортивные мероприятия, модные показы, научные конференции, карнавалы, даже заседания парламента — все они либо отменяются либо переносятся либо проходят в другом формате.

Коронавирус влияет на аспекты социального поведения, заставляя людей изменять традиционным привычкам, например, здороваться за руки или обниматься при встрече. Крайне интересно, как коронавирус влияет на религиозные практики людей. Вопрос не праздный, тем более, что в Южной Корее (а это вторая после Китая страна по масштабам эпидемии) резкий рост заражения был связана с прихожанами одной христианской церкви, тогда как в Иране эпицентром оказался шиитский религиозный центр Кум.

Ниже мы приводим лишь несколько примеров новых мер и рекомендаций мусульманских стран, организаций и исламских мест для паломников. Как же мусульманский мир регулирует поклонение, чтобы справиться с вирусом?

Саудовская Аравия

В среду королевство полностью запретило совершение умры, уже не только для иностранцев, но и для своих граждан.

«Основываясь на рекомендациях комитета, назначенного для наблюдением за коронавирусом... было принято решение приостановить умру для граждан и жителей королевства», - говорится в сообщении саудовского официального агентства со ссылкой на официальный источник в министерстве внутренних дел Саудовской Аравии.

По словам саудовских властей, запрет может быть пересмотрен в любой момент, в зависимости от ситуации.

Ожидается, что в этом году хадж, который обычно приводит в Мекку около трех миллионов человек, состоится с 28 июля по 2 августа. Власти еще не объявили никаких ограничительных мер; более 60 000 человек уже подали заявки на участие в этом году.

В королевстве зарегистрировано пока два случая коронавируса.

Иран

Иран изо всех сил пытается сдержать распространение вируса, однако числа зражений и смертельных случаев растет каждый день. По состоянию на вечер среды их было 2922 и 92 соответственно.

Пятничные молитвы во всех провинциальных мечетях были остановлены.

«Эта болезнь широко распространена», - заявил президент Ирана Хасан Рухани. «Она охватывает почти все наши провинции и в некотором смысле является глобальной болезнью, которой заражены многие страны мира, и мы должны работать вместе, чтобы как можно быстрее решить эту проблему».

Сингапур

Согласно The Straits Times, Масагос Зулькифли, министр по делам мусульман в Сингапуре, посоветовал мусульманам приносить свои собственные молитвенные коврики в мечети и воздерживаться от рукопожатия друг с другом.

«В этих обстоятельствах мы не будем пожимать руки. Но если вы это сделаете, помойте руки, а затем убедитесь, что вы не касаетесь своего лица. Это всего лишь предосторожность для многих из нас, кто всегда об этом забывает», - сказал он.

Хотя с логистической точки зрения по-прежнему трудно измерить температуру молящихся в мечетях, некоторые из которых привлекают тысячи людей, Масагос сказал, что мусульмане должны оставаться дома, если у них проявляются какие-либо симптомы коронавируса.

В Сингапуре было зарегистрировано более 100 случаев коронавируса, и большинство пациентов выздоровели.

Великобритания

Мусульманский совет Британии (MCB), одна из крупнейших мусульманских зонтичных организаций Соединенного Королевства, призвал мечети и исламские школы «обеспечивать безопасность своих общин», следуя советам правительства.

«Многие из этих советов и акцент на чистоте и гигиене соответствуют исламской традиции. Абу Малик аль-Ашари (пусть Аллах будет доволен им) сообщил, что Посланник Аллаха (мир ему) сказал: «Чистота - это половина имана (веры)», - заявляет MCB на своем веб-сайте.

МСВ советует школам поощрять мытье рук и говорит, что в мечетях должно быть достаточно мыла и дезинфицирующих средств для рук, особенно вблизи зон для омовения.

Таджикистан

Таджикистан, у которого пока нет официальных зарегистрированных случаев, также приостановил пятничные молитвы.

Страна закрыла границу с соседними Китаем и Афганистаном, а также с Южной Кореей, Ираном и Италией.

Она также отменяет празднование Новруза или персидского Нового года, который отмечается с 21 по 25 марта.

Объединенные Арабские Эмираты

В мечетях ОАЭ проводится операция по очистке, чтобы помочь предотвратить распространение коронавируса.

Мечети, молитвенные помещения и центры изучения Корана в Эмиратах будут стерилизованы в рамках усилий по охране общественного здоровья, заявило в среду Генеральное управление по делам Ислама.

Ковры, книги, полки и минбары, используемые имамами, заменяются новой мебелью, которую легче чистить.

Эти меры были приняты на следующий день после того, как мусульманам в ОАЭ было указано не посещать молитвы в мечетях, если они плохо себя чувствуют или у них нарушена иммунная система.

Во вторник Совет ОАЭ по фатава заявил, что любой, кто рискует заразиться коронавирусом, включая пожилых людей, людей с респираторным заболеванием и людей с ослабленной иммунной системой, должен избегать посещения мечетей и молиться дома.

Иракский Курдистан

Союз исламских ученых Курдистана, высший религиозный орган курдской автономии в Ираке, выпустил фатву, в которой заявил, что не намерен прекращать пятничную молитву.

«Согласно Шариату, пятничные молитвы на этом этапе не могут быть приостановлены, за исключением тех мест, где болезнь, безусловно, распространилась и стала эпидемией», - говорится в фатве.

Тем не менее, совет рекомендовал некоторые меры предосторожности.

«Мы призываем имамов сократить свои пятничные проповеди и помочь содержать мечети в чистоте, а также советовать людям совершать омовения дома».

Он также призвал отменить все «социальные и религиозные мероприятия, такие как Исра и Мирадж, Мавлид, свадебные праздники и похороны повсюду».

«Те, кто плохо себя чувствует или подвержен заражению вирусом, могут пропустить пятничные проповеди и групповые молитвы», - говорится в фатве.

«Вся религиозная деятельность, включающая занятия по Корану и другие предметы, связанные с религией, должна быть приостановлена».

«Не посещайте пациентов дома или в больнице. Лучше проверить их состояние по телефону или через текстовое сообщение».

Фатва также упоминает, что умершие от коронавируса заслуживают степени шахидов. Между тем именно в Курдистане отмечен первый случай смерти от коронавируса в Ираке. Умер 70-летний мулла Рашид Абдур-Рахман, проповедник в мечети Ханака Махмви в городе Сулеймани.