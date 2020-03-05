Дераа: "колыбель революции" лихорадит

В провинции Дераа на юге Сирии возросла напряженность после того, как войска режима и про-асадитские боевики начали рейд против бойцов оппозиции, контролирующих некоторые части города Аль-Санамайн. Об этом сообщает Al-Jazeera.

В понедельник, после целого дня интенсивного обстрела и боевых действий, в которых активное участие принимала четвертая дивизия Махера Асада, брата сирийского диктатора Башара Асада, было заключено соглашение при посредничестве России, согласно которому два десятка бойцов оппозиции покинули город, чтобы направиться на северо-запад страны.

Сообщается, что по меньшей мере семь мирных жителей были убиты в столкновениях.

Во вторник асадитское агентство SANA сообщило, что операция сил режима «положила конец хаосу» в Аль-Санамайне, но не сообщило о каких-либо жертвах.

Напомним, что провинция Дераа, в которой сирийское восстание началось девять лет назад, была оплотом оппозиции до 2018 года, когда силы режима, поддерживаемые российскими и иранскими силами, начали операцию по ее захвату. После нескольких месяцев тяжелых боев, в результате которых погибли сотни людей и были перемещены сотни тысяч, оппозиционные фракции и режим достигли соглашения о примирении, заключенного при посредничестве Москвы.

В соответствии с соглашением, бойцам оппозиции было разрешено сохранить частичный контроль над несколькими районами, включая Аль-Санамайн, а также сохранить некоторое количества легкого вооружения. Тем не менее, несмотря на соглашение, напряженность в провинции постоянно нарастала, поскольку силы режима продолжали аресты, запугивания и убийства местных жителей и членов оппозиции.

В январском отчете правозащитной организации «Сирийцы за правду и справедливость» говорится, что во второй половине 2019 года Дераа пережила «самый насильственный [период] со времени мирового соглашения». Группа задокументировала по меньшей мере 72 убийства, большинство из которых было совершено в отношении лиц, связанных с Дамаском, иранскими войсками и членами ливанской вооруженной группировки "Хизбалла".

Другая местная организация, «Отдел документации мучеников Дераа», которая документирует нарушения прав человека в провинции, сообщила о 39 нападениях и покушениях, которые привели к гибели 26 человек только в феврале. Тринадцать жертв были бывшими членами оппозиции, которые присоединились к подразделениям режима.

В ноябре 2018 года оппозиционные сирийские СМИ опубликовали сообщения о формировании «народного сопротивления» в Дераа, которое, как сообщается, взяло на себя ответственность за ряд нападений на силы режима в провинции в последующие месяцы. Однако в большинстве случаев никто не взял на себя ответственность.

По словам бывшего бойца Свободной Сирийской армии, который говорил на условиях анонимности, опасаясь возмездия, большинство нападений являются отдельными инцидентами и не ведутся организованным образом.

«Режим просто не оставит людей самих по себе. А люди вооружены. Поэтому, когда с кем-то что-то случается, его сосед отвечает. На каждое преступление есть реакция», - сказал он.

Бывший боец ​​сказал, что многие нападения на силы режима и их союзников были мотивированы растущим числом арестов, насильственных исчезновений и убийств, которым подвергаются гражданские лица в Дераа с 2018 года.

В докладе Human Rights Watch, опубликованном в 2019 году, говорится, что «подразделения сирийской разведки произвольно задерживают, похищают и преследуют людей в районах, взятых у антиправительственных групп», и что такие меры были приняты даже против людей, подписавших соглашения о примирении.

По данным Отдела документации мучеников Дераа, в 2019 году в провинции были арестованы или насильственно исчезли 391 человек, пятеро из которых погибли под пытками. Число не включает арестованных в рамках принудительной воинской повинности со стороны режима, которые, по оценкам организации, исчисляются тысячами.

Аресты и убийства вызвали спорадические протесты по всей провинции. В ноябре крупные демонстрации, проведенные в городе Дераа и в других местах, заставили правительство освободить 33 заключенных.

По словам Адама аль-Кирада, бывшего командующего Свободной Сирийской армией, до инцидента в Аль-Санамайн происходили периодические столкновения между бойцами оппозиции и членами асадитских вооруженных группировок, известных как «народные комитеты».

«Силы режима присоединились к боевым действиям на стороне народных комитетов. Затем вмешалась российская сторона», - сказал Аль-Кирад, который также был частью соглашения о примирении в 2018 году.

В воскресенье Аль-Кирад был одним из сотен протестующих, которые вышли на улицы города Дераа, чтобы призвать режим прекратить нападение на Аль-Санамайн.

Эскалация на юге происходит, когда силы режима и их союзники ведут борьбу с оппозиционными группировками на северо-западе страны, что побудило соседнюю Турцию к военному вмешательству.

По словам Ахмеда Аба Зейда, исследователя из Стамбула, Дераа является особым случаем по сравнению с другими территориями, захваченными сирийским режимом за последние два года, из-за соглашения о примирении.

«Дераа, колыбель сирийской революции, не видела массовой эвакуации после захвата режимом, что означало, что сторонники революции остались, как и бойцы оппозиции, многие из которых отказались присоединиться к правительственным силам и сражаться на севере», - сказал он.

В районах, где произошла эвакуация как повстанцев, так и гражданских лиц, таких как пригород Гута в Дамаске и район Аль-Растан в провинции Хомс, режиму удалось сохранить более жесткий контроль.

Аба Зейд говорит, что нападение на Аль-Санамайн, которое местные жители считают нарушением соглашения 2018 года, может привести к дальнейшему обострению напряженности в Дераа. Но несмотря на крайне напряженную и насильственную обстановку, местные оппозиционеры крайне скептически относятся к вероятности полномасштабного восстания, вопреки популярным разговорам (за пределами Дераа в основном) о "новом импульсе" для восстания.