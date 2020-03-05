США нанесли первый авиаудар по талибам после подписания мирного соглашения

Американцы нанесли авиаудар по бойцам «Талибана»* в Афганистане, заявил представитель американских сил на следующий день после того, как президент Дональд Трамп имел «очень хорошую беседу» по телефону с одним из лидеров талибов.

«4 марта США нанесли воздушный удар по боевикам движения «Талибан» в Нахрэ-Сарадж, Гильменд, которые активно атаковали контрольно-пропускной пункт ANDSF [Афганские национальные силы обороны и безопасности]», - сказал полковник Сонни Леггетт в своем твиттере в среду, добавив, что это был «оборонительный удар».

Удар по талибам, первый за 11 дней, произошел спустя всего несколько дней после того, как США и Талибан подписали соглашение, направленное на прекращение почти 19-летней войны в Афганистане - самой продолжительной для США.

Руководство «Талибана» пообещало международному сообществу, что оно уменьшит насилие, сказал Леггетт, имея в виду соглашение, подписанное в столице Катара Дохе 29 февраля.

Он добавил, что США привержены миру, но призывают талибов прекратить «ненужные атаки» и выполнить свои обязательства.

По словам Леггетта, во вторник талибы совершили 43 нападения на контрольно-пропускные пункты в Гильменде.

«За последние два дня мы стали свидетелями самых интенсивных нападений талибов в Гильменде», - заявил агентству AFP представитель полиции провинции Мохаммад Заман Хамдард:

«Они напали на несколько районов и множество военных баз», - добавил он.

Ранее в среду талибы убили по меньшей мере 20 республиканских солдат и полицейских в ходе ночных нападений, сообщили правительственные чиновники агентству AFP.

«Боевики талибов напали как минимум на три аванпоста в районе Имама Сахиба в Кундузе прошлой ночью, убив не менее 10 солдат и четырех полицейских», - сказал член провинциального совета Сафиулла Амири.

Талибы также напали на полицию в центральной провинции Урузган во вторник вечером.

Очевидно, что зарождающийся афганский мирный процесс сейчас находится под серьезной угрозой. А началось все с того, что Кабул отказался освободить пленных перед началом переговоров, которые должны стартовать 10 марта.

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