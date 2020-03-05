Мусульмане Новочебоксарска хотят покинуть Альбира Крганова

Мусульманская община Новочебоксарска, второго по величине города Чувашии, изъявила желание выйти из состава Духовного собрания мусульман Альбира Крганова. Об этом ИА IslamNews сообщил председатель «Мусульманского прихода №37 им. Шамбазова Айнетдина Шарафутдиновича» Минкадир Разяпов.

По его словам, решение о выходе принято на собрании, которое первоначально было посвящено утверждению нового устава организации, предложенного ДУМ ЧР. Документ обязывает перечислять ДУМ ЧР 1/5 всех собранных в мечети пожертвований. «Это обеспокоило общину, особенно в виду того, что духовное управление во главе с Мансуром Хайбулловым не оказывало материальной поддержки в строительстве мечети Новочебоксарска, которая возводилась при содействии Всемирного конгресса татар. В итоге собрание приняло решение выйти из состава ДУМ ЧР», - рассказал собеседник агентства.

Разяпов подчеркнул, что «неудовлетворенность республиканским духовным управлением копилась много лет, с самого начала проекта по строительству мечети Новочебоксарска». «Духовное управление не только не помогало, но и использовало стройку в своих интересах, предоставило котлован под свалку перинатального центра», - отметил он.

«А после вхождения муфтия Крганова в общество православных монархистов и принятие им резолюции в поддержку строительства памятника Ивану Грозному и празднования Куликовской битвы татарская община убедилась в правильности своего решения», - пояснил Минкадир Разяпов.