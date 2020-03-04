Накануне хрупкого мира или большой войны

Значительная часть мира сейчас находится в напряженном ожидании результатов завтрашней встречи Эрдогана и Путина.

Прежде всего, конечно, жители Идлиба, потому что на ней будет решаться главным образом их судьба.

Европа ожидает ее потому, что эскалация или консервация кризиса беженцев будет зависеть от того, договорятся ли Эрдоган с Путиным о мире или продолжат воевать, выдавливая тем самым миллионы сирийцев в направлении стран ЕС.

Разумные турки и россияне ждут ее, потому что от нее будет зависеть, удастся ли двум странам удержаться на грани большой войны, или они в какой уже раз сойдутся в ней.

Наконец, учитывая то, что одна из этих стран обладает ядерным оружием, а другая является членом военного блока, также обладающего им, беспокоиться есть о чем всему миру, так как гипотетическая ядерная война не обойдет никого.

Но все же, что именно будет решаться завтра?

Накануне свой поездки в Москву Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не допустит, "чтобы кровь наших солдат была потрачена впустую" и не оставит "угнетенный сирийский народ один на один (с преступной хунтой)". Он также сказал, что "Турция умеет воевать, но не хочет войны" и подчеркнул, что результатом переговоров должно стать незамедлительное прекращение огня в Сирии.



В целом, если предъявлять к мирно-переговорному сценарию реалистичные ожидания, едва ли можно надеяться на то, что Эрдогану удастся вернуть повстанцам или добиться передачи под контроль Турции территории, завоеванные режимом в ходе его наступления на Идлиб. Но теоретически можно добиться вывода с этих территорий сил режима и замены их военной полицией России и/или создания совместной буферной зоны на линии соприкосновения, патрулируемой турецкими и российскими силами.

Лучше ли это, чем полномасштабная война между Турцией и Россией, к которой с высокой вероятностью приведет продолжение эскалации в регионе, если каждая из сторон продолжит стоять на своем? С этим сложно не согласиться. Но только надо отдавать себе отчет в том, что даже такой компромиссный для Турции результат, закрепляющий очередные территориальные приобретения режима Асада и его покровителей, сейчас будет обеспечен фактически вступлением Турции в войну и кровью турецких военных.

Но где гарантии того, что подобная ситуация потом не повторится снова? И вот тут мы должны сказать то, о чем писали уже многократно - такие гарантии на этот раз должны быть формализованы на бумаге и в первую очередь даны самой Турцией, как себе и своим союзникам, так и своим врагам - последним в виде обещания автоматического объявления войны в случае их нарушения.

В последнее время Турции удалось в значительной степени перехватить инициативу в военной сфере, на полях сражений. Сейчас пришло время сделать то же самое в политической сфере, чтобы дать однозначный ответ на вопрос о юридических основаниях и целях нахождения турецких войск на сирийской территории.

Для этого необходимо признать Временное правительство Сирии законной властью на контролируемых им (де-факто Турцией) территориях и заключить с ним договор о взаимной защите от нападения, который юридически обяжет Турцию отвечать на каждое посягательство на них режима и даст ей юридические, переговорные основания делать это.

Вот такие шаги, сделанные с позиций силы, но при этом направленные на достижение мира, могли бы стать четким индикатором намерений сторон. Воинственная реакция на них (не на словах, а на деле) режима и его иностранных покровителей и продолжение ими боевых действий будет означать, что последняя попытка избежать большой войны не удалась.

И у Турции в таком случае останется только два варианта - побеждать в ней или капитулировать.