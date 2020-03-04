Крым: фигуранты дела Хизб ут-Тахрир остались под арестом

Верховный суд Крыма отклонил апелляцию защиты на продление ареста шестерым фигурантам второго симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир»*, сообщает «Крым.Реалии».

По информации издания, ссылающегося на адвоката Назима Шейхмамбетова, фигуранты дела – Шабан Умеров, Рустем Шейхалиев, Белял Адилов, Тофик Абдулгазиев, Сервет Газиев и Энвер Аметов – останутся в СИЗО до 15 марта.

«Судебное заседание проходило по видеоконференцсвязи. Шабан Умеров и Энвер Аметов не участвовали в заседании ввиду того, что они находятся в психиатрической больнице на прохождении экспертизы. Суд прошел в закрытом режиме. На оглашение решения также не были допущены родственники. Мы просили отложить заседание, поскольку наши подзащитные не могли участвовать в суде, но суд отклонил это ходатайство», – рассказал адвокат.

Напомним, что 27 марта 2019 года российские силовики провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения «Крымская солидарность». Всего было задержано 24 активиста по обвинению в участии запрещенной в России и аннексированном Крыму организации «Хизб ут-Тахрир». Эдем Яячиков – исчез, его местонахождение неизвестно с 27 марта. Позже был задержан еще один подозреваемый Раим Айвазов.

Ранее представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил арест активистов «Крымской солидарности» после массовых обысков 27 марта в аннексированном Крыму, призвал к их немедленному освобождению из российского СИЗО.

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