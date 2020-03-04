В Душанбе закрывают мечети на время вспышки коронавируса

Имамы нескольких мечетей в столице Таджикистана во время молитв 3 марта объявили верующим, что мечети будут временно закрыты для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает «Азия-Плюс».

Издание цитирует Шерали Давлатова, одного из прихожан мечети «Мир Саид Али Хамадони», известной как «Мехкалонна», о том, что имам-хатиб Хикматулло Ризоев объявил во время ночной молитвы, что душанбинские мечети будут закрыты с 4 марта. Эту информацию журналистам подтвердили еще двое имамов.

По информации радиостанции «Озоди», такое же объявление прихожанам сделал имам-хатиб центральной мечети столичного района Шохмансур Абдулхак Обидов. «Дорогие прихожане, поймите нас правильно, такое поручение мы получили», — сказал он.

Муфтий Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода сказал журналистам, что не слышал о закрытии мечетей, но предположил, что страна готова в случае необходимости последовать примеру Ирана и Афганистана, где была отмена пятничная молитва на прошлой неделе.

По словам пресс-секретаря Комитета по религии, регулированию национальных традиций, торжеств и обрядов Афшина Мукима, обращение имамов к прихожанам с просьбой воздержаться от участия в коллективной молитве в мечетях является их собственным решением. «Оно было принято с учетом существующей ситуации и рекомендаций Исламского центра Таджикистана», — сказал он, подчеркнув, что подобные решения были приняты в других мусульманских странах. «Даже Королевство Саудовской Аравии временно запретило паломникам совершать Хадж Умра», — добавил он.

Всего в Душанбе насчитывается более ста мечетей и молитвенных помещений, включая 19 соборных мечетей. На 12 марта в городе запланировано открытие новой Центральной соборной мечети.