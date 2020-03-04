В парламенте Израиля впервые появится мусульманка в хиджабе

Впервые в израильской истории депутатом парламента (кнессета) стала арабская мусульманка, которая носит хиджаб. Ее зовут Иман Хатиб Ясин и она занимает 15-е место в Объединенном списке, альянсе четырех арабских политических групп. Она родом из Аррабе на севере Израиля, ей 55 лет, она замужем, и у нее есть трое сыновей и дочь.

Хатиб Ясин является членом партии Объединенный арабский список (РААМ), которая связана с южным отделением Исламского движения в Израиле, и никогда не имела представительницы женского пола в кнессете.

До того, как баллотироваться в кнессет, она в течение 14 лет работала руководителем общинного центра в Яфа-ан-Насерии, расположенного в Нижней Галилее, где она сейчас живет.

Она получила степень бакалавра по социальной работе в университете Хайфы и степень магистра по делам женщин в университете Тель-Авива.

В видео, опубликованном в феврале на странице Объединенного списка в Фейсбуке, Хатиб Ясин сказала, что «особенно хочет возвысить голос женщин», а также уязвимых и маргинальных людей и «нашей молодежи».

Она также сказала, что на нее сильно повлияли события 30 марта 1976 года, когда израильские силовики застрелили шестерых арабских израильтян во время массовых демонстраций против конфискации земли в Галилее.

Арабские израильтяне называют эти события Днем земли и ежегодно отмечают их в разных частях Израиля.

«Все события Дня земли произошли передо мной, и один из мучеников, который был убит во время Дня земли, был моим двоюродным братом», - сказала она. «События Дня земли - моя первая политическая память, которая до сих пор сильна сегодня».

Если нынешние прогнозы подтвердятся, то Хатиб Ясин должна стать одной из четырех женщин-депутатов от Объединенного списка.

Она также баллотировалась в кнессет от арабского блока в апреле 2019 года и от Объединенного списка в сентябре 2019 года, но не получила места в парламенте из 120 депутатов.

Сейчас же она может попасть в парламент благодаря феноменальному успеху Объединенного списка, который на выборах 2 марта увеличил количество своих мест в парламенте с 13 до 15-16 — рекорд для арабского объединения.