Австралия расследует военные преступления своих солдат в Афганистане

Австралия начала расследование 55 предполагаемых военных преступлений, совершенных ее спецназовцами в Афганистане, включая незаконные убийства и бесчеловечное обращение с гражданскими лицами и бывшими комбатантами.

Расследования, связанные с убийствами, имевшими место в период с 2005 по 2016 год, вызвали 338 свидетелей для дачи показаний и в настоящее время приближаются к «последним этапам сбора доказательств», сообщила Al-Jazeera.

В ежегодном отчете генерального инспектора австралийских сил обороны говорится, что расследование не сфокусировано на «решениях, принятых в пылу битвы».

Вместо этого оно нацелен главным образом на «незаконные убийства лиц, которые не были комбатантами или не являлись комбатантами», а также на «жестокое обращение с такими лицами», говорится в докладе, представленном в конце февраля в австралийском парламенте.

Расследование также призвано изучить организационную, оперативную и культурную среду элитного военного подразделения страны в Афганистане.

Расследование было начато после «очень серьезных» слухов о том, что военнослужащие австралийских сил специального назначения, которые были развернуты вместе с американскими и союзными войсками в Афганистане, убивали безоружных афганских мужчин и детей.

Министр обороны Линда Рейнольдс сказала, что она ожидает, что окончательный отчет по расследованию будет передан главе обороны страны в ближайшие несколько месяцев.

«Там, где ходят серьезные слухи и обвинения в отношении поведения наших членов сил обороны, австралийцы справедливо ожидают, что они будут тщательно изучены в соответствии с жесткими и устоявшимися процедурами», - сказала Рейнольдс.

В настоящее время проводится по меньшей мере четыре расследования предполагаемых злоупотреблений со стороны австралийских сил специального назначения в Афганистане.