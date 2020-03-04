В Иране арестовали человека за призыв вылизывать мавзолей имама Резы

Иранские власти арестовали человека, который публично вылизывал ворота шиитского мавзолея, вопреки мерам по сдерживанию смертельной вспышки коронавируса.

Джафар Гафури записал видео, ставшее вирусным, на котором он вылизывал металлические ворота, окружающие могилу имама Резы в Мешхеде, со словами: «Я ем вирус, чтобы успокоить вас и заставить вас прийти в мавзолей».

Гафури является приверженцем шиитского течения, которое отвергает хомейнистскую «Исламскую Республику Иран». После того самого видео он был арестован, сообщает AFP со ссылкой на несколько иранских новостных агентств.

Но похоже, что Гафури не был единственным иранцем, участвовавшим в странной практике.

В течение выходных в социальных сетях появилось видео, на котором три человека, один из них ребенок, облизывали стеклянные покрытия и металлические решетки на мавзолеях в Куме и Мешхеде.

«Перестаньте играть с человеческими убеждениями, коронавирус - ничто для шиитских святынь», - говорится в сообщении одного человека у мавзолея Фатимы Масум в Куме, эпицентре иранской вспышки нового коронавируса.

«Я облизываю это, и мне все равно, что произойдет», - говорит другой человек, прежде чем облизать металлическую решетку, за которое виднеется место захоронения.

Напомним, что в Иране произошла серьезная вспышка вируса COVID-19, причем до вчерашнего дня Иран лидировал по количеству смертей за пределами Китая (он уступил это печальное лидерство Италии).

На сегодняшний день от нового коронавируса в Иране умерло не менее 66 человек, при этом подтверждено более 1000 случаев по всей стране.

Религиозные споры вокруг коронавируса

Вспышка инфекции спровоцировала интенсивные дебаты между ультраконсервативными шиитскими муллами и правительством.

«Это историческая дискуссия между мусульманскими юристами, которая восходит к ранним временам Ислама», - сказал AFP Мохсен Алвири, академик и мулла из Кума.

«Некоторые люди отдают приоритет религиозным ритуалам, которые они ставят превыше всего, даже медицинской науки», - говорит Алвири.

Другие «думают, что мы можем отказаться от обязательных молитв, чтобы спасти жизнь человека», добавил он.

На прошлой неделе аятолла Мухаммед Саиди, глава мавзолея Фатимы Масум в Куме, настаивал на том, что мавзолеи должны оставаться открытым, несмотря на вспышку.

«Это священное место - дом исцеления», - сказал он, приглашая паломников прийти, чтобы они могли «исцелиться от своих физических и духовных болезней».

Двумя днями ранее высший орган безопасности Кума распорядился приостановить коллективные молитвы в провинции.

Силовики также приказали провести глубокую очистку мавзолея и установить барьеры, чтобы удержать людей от гробницы, чьи богато украшенные посеребренные ворота обычно трогают или целую посетители.

Статья, опубликованная несколько часов спустя на сайте мавзолея, критиковала это решение как "ошибку, основанную на неверии". Впрочем, интересно, что контр-аргумент, неоднократно встречавшийся в статье, был вполне научного (или псевдонаучного) свойства — речь идет о т. н. «антибактериальном действии серебра».

Министр здравоохранения Саид Намаки позже объявил об ограничениях на въезд в святые места шиитов.

Согласно новым руководящим принципам правительства, посетителям разрешается входить в места паломничества только в том случае, если у них есть жидкость для дезинфекции рук и маски, и если они избегают тесного контакта друг с другом и просто молятся перед отъездом.

Власти также приняли редкое решение отменить пятничные молитвы в Тегеране и других городах, включая Мешхед, важный шиитский религиозный центр. Это решение также вызвало неоднозначную реакцию, и у него есть как сторонники так и противники среди шиитских религиозных авторитетов Ирана.