«Очень хорошая беседа»: Дональд Трамп поговорил с лидером талибов

Во вторник президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о том, что он провел «очень хорошую» беседу с политическим руководителем движения Талибан* по афганскому мирному процессу, несмотря на вспышку насилия после недолгого затишья.

О том, что между Трампом и муллой Абдуль-Гани Бародаром состоялся необычный телефонный разговор, первыми сообщили талибы. По их словам беседа продолжалась 35 минут.

Трамп подтвердил разговор позже журналистам в Вашингтоне. На вопрос, проводил ли он переговоры с Барадаром до заключения соглашения, Трамп ответил: «Я не хочу говорить».

«У нас была очень хорошая беседа с лидером талибов сегодня», - сказал Трамп в Вашингтоне.

«У меня очень хорошие отношения с муллой. Сегодня у нас был хороший долгий разговор, и вы знаете, они хотят прекратить насилие, они также хотели бы прекратить насилие».

Разговор, состоявшийся около 14:40 по Гринвичу во вторник, прозвучал через день после того, как талибы прекратили частичное перемирие, которое должно было привести к более прочному заключению мира.

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