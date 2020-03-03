Тумсо Абдурахманов рассказал о деталях покушения на него

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, на которого недавно было совершено покушение, рассказал в Facebook и YouTube о подробностях. По его словам, нападение было совершено в его квартире в шведском городе Евле (Gävle), куда он переехал три месяца назад.

Нападавший стал наносить удары молотком, когда Тумсо спал в кровати. В завязавшейся борьбе блогер сумел выхватить молоток и нанести несколько ответных ударов, после чего нежданный гость попросил о пощаде.

Обезоруженный нападавший (его зовут Руслан) рассказал о том, кто его послал.

Прибывшие полицейские задержали блогера и после разбирательства обвинили его самого в покушении на убийство. Однако спустя трое суток обвинения с него были сняты, и теперь он фигурирует в качестве потерпевшего.

По мнению Тумсо, покушение готовилось профессионалами, которым были хорошо известны его привычки и распорядок дня.