Проповедь, намаз и Коран под прицелом

Репрессии против запрещенных в России, но свободно действующих в других странах исламских групп, запреты исламской литературы, налеты на исламские культурные центры и молельни - это то, к чему мусульмане России уже давно привыкли. Но все же, многим хочется верить в то, что "официальные мечети", проповедь и исламское образование в них от всего этого ограждены. Увы, все чаще становится очевидно, что это не так.

Имама одной из мечетей Симферополя (Крымнаш) Расима Дервишева оштрафовали на 5000 рублей за "миссионерскую деятельность". Как сообщает сайт Медиазона, признаки таковой мировая судья обнаружила в проведенной им... пятничной проповеди и молитве.

Напомним, что юридические основания для официальных репрессий за "миссионерскую деятельность" (до этого силовики были вынуждены "находить" у своих жертв наркотики, оружие и запрещенную литературу) были созданы т.н. "законами Яровой". Сегодня же Идель.Реалии сообщили о том, что на основании тех же "законов Яровой" в Звениговском районе Марий Эл были смешены имамы двух мечетей: Рафаэль Сафин в поселке Мочалище и Фарит Шагеев в Красногорском.

Имамов обвинили в принадлежности к джамаату "Сулейманджилар", но сами они это отрицают. Основанием же для таких обвинений стало то, что в своих мечетях они "слишком много" обучают прихожан чтению и заучиванию Корана, что и является отличительным признаком этого джамаата.

Особые комментарии тут излишни. Мы просто фиксируем, что уже пятничные проповеди и обучение Корану даже в официальных мечетях рассматриваются в путинской России как нарушения закона. Справедливости ради, теперь это касается не только мусульман - с недавних пор по тем же "законам Яровой" так же "гребут" не только иеговистов, официально запрещенных в России, но и членов различных протестантских общин, формально не запрещенных.

При этом нынешний режим собирается вносить в конституцию положения о "вере в Бога" как ценности россиян.