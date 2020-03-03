Депутат уфимского горсовета приняла Ислам в Грозном

Известный блогер и депутат уфимского горсовета Юлия Романчева приняла Ислам в Грозном. Сообщается, что шахаду она прочитаал в стенах Духовного управления мусульман республики в присутствии муфтия Салах-Хаджи Межиева.

Юлия взяла себе новое мусульманское имя - Амалия. После того, как Межиев поздравил Романчеву с принятием Ислама, депутат заявила:

«Я хотела, чтобы это совершилось именно у вас, в Чечне. Более глубокого, искреннего и всеобщего отношения к религии я не видела нигде».

Фото с церемонии Романчева выложила на своей странице в "Инстаграм", сопроводив его подписью: "Альхамдулиллах !!! Амалия. Сегодня у меня особенный день".

Депутат выразил благодарность за помощь "в становлении на истинный путь и за оказанное внимание".

Напомним, что Романчева стала известной в Чечне после того, как взяла шефство над чеченским мальчиком Юсупом Алиевым. Мать мальчика скончалась от инсульта, а отец ослеп. Романчева решила помочь Юсупу и познакомила его с известным российским певцом Григорием Лепсом. Романчева продолжает опекать мальчика и помогать ему в получении образования.

К слову в горсовет Уфы Юлия Романчева была избрана в 2016 году от КПРФ. Будем надеяться, что мусульманка в ней окажется сильнее коммунистки.