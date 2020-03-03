КСА, Иордания и Тунис заявили о первых случаях заражения коронавирусом

Саудовская Аравия, Иордания и Тунис сообщили о своих первых случаях заражения новым коронавирусом. Тем самым они стали последними по времени арабскими странами, где произошла вспышка потенциально смертельной болезни.

Иордания и Тунис сообщили, что люди, давшие положительный результат на коронавирус, въехали в их страны через Италию, страну в Европе с наибольшим числом случаев заболевания.

Саудовская Аравия объявила, что ее заболевший был гражданином, который прибыл в королевство из Ирана через Бахрейн.

Министр здравоохранения Иордании Саад Джабер заявил на пресс-конференции, что гражданин въехал в королевство из Италии со своей семьей две недели назад.

Иорданец содержится в изоляторе, в то время как второй подозреваемый случай также расследуется.

Джабер сказал, что если в королевстве будет зарегистрировано 20 случаев коронавируса, все школы будут закрыты, а публичные собрания запрещены.

Министерство здравоохранения Туниса сообщило о своем первом случае в понедельник, заявив, что пациент приехал из Италии.

Между тем, в Ливане в настоящее время диагностировано 13 человек с этим заболеванием, в то время как Алжир, Катар и Египет сообщили о новых случаях заболевания в выходные дни.

Иран стал эпицентром коронавируса в ближневосточном регионе, причем большинство случаев заражения в соседних арабских странах уходят корнями именно в Иран.

Великобритания, Франция и Германия объявили в понедельник, что предоставляют пакет в 5 миллионов евро, чтобы помочь Ирану бороться с этой болезнью.

На данный момент по меньшей мере 66 человек умерли от нового коронавируса в Иране, подтверждено более 1000 случаев.

Арабские страны ввели строгие ограничения на поездки граждан, посещающих определенные горячие точки, включая Иран и Китай.

На этом фоне вызывает недоумение и недоверие официальная турецкая статистика, согласно которой в Турции, при ее широких связях с Китаем и Ираном, до сих пор нет ни одного заболевшего. Многие турки не доверяют этой информации и напоминают, что например, тот самый итальянец, который принес коронавирус в Нигерию, прилетел в Лагос самолетом «Турецких Авиалиний», причем еще и ночевал одну ночь в Стамбуле.

О первом официальном случае заражения коронавирусом заявила сегодня Украина. Зараженным также оказался человек, приехавший из Италии.